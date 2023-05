Główna wygrana w Polsce. Gracz trafił "szóstkę" w Lotto Plus

Wyniki losowania Lotto Plus z 9 maja to: 7, 10, 20, 21, 37 i 38. Aby wejść do gry o 1 mln zł wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu Lotto i poprosić o grę z Plusem. Tak właśnie zrobił we wtorek gracz, który zawarł jeden zakład Lotto metodą na chybił trafił.

"Szóstka" w Lotto Plus w Mogilnie

Szczęśliwy kupon nabyto w punkcie Lotto przy ulicy Padniewskiej 1 w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim. To druga wygrana w Lotto Plus odnotowana w tym mieście – pierwsza padła 21 stycznia 2021 roku w kolekturze przy ulicy 900-lecia 21.

Kolejne losowanie obu gier odbędzie się już czwartek 11 maja. Do wygrania w Lotto jest 7 mln zł i tradycyjnie 1 mln zł w Lotto Plus. Transmisja z losowania będzie dostępna o godzinie 22:00 na lotto.pl, Facebooku, kanale YouTube, a także w TVP3. Kumulacja w Eurojackpot wynosi 90 mln zł, a losowanie tej gry już w najbliższy piątek 12 maja między 20:00 a 21:00.

