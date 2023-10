Godziny otwarcia sklepów 31 października i 1 listopada

Sklepy 31 października będą działały w większości w standardowych godzinach pracy - wynika z informacji zebranych przez PAP. Dłużej otwarte mają być sklepy Biedronki - zapowiada sieć.

Sklepy 31 października i 1 listopada. Gdzie zrobimy zakupy?

W środę, 1 listopada przypada dzień Wszystkich Świętych - to ustawowo dzień wolny od pracy. Tego dnia sklepy, co do zasady, będą zamknięte. W razie pilnych zakupów klienci będą mogli nabyć niezbędne produkty w sklepach zlokalizowanych na dworcach, na stacjach paliw, w aptekach, czy w sklepach, w których za ladą stoi właściciel.

31 października sklepy otwarte będą w standardowych godzinach. Z informacji przekazanych przez PAP wynika, że Dino, Auchan i Lidl nie zmienią godzin pracy.

Godziny otwarcia swoich sklepów wydłużyła natomiast Biedronka - informuje sieć. We wtorek w 2649 placówkach zakupy będzie można zrobić do godziny 23 lub dłużej.

Źródło: Radio ZET/PAP