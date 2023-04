Godziny otwarcia sklepów w Wielką Sobotę

Wielkanoc to gorący czas dla handlu. Sobota jest ostatnim dniem, kiedy można będzie zrobić zakupy przed świętami. Kolejną okazją będzie dopiero wtorek 11 kwietnia. Wyjaśniamy, do której godziny działać będą sklepy w Wielką Sobotę.

Sklepy w Wielką Sobotę. Godziny otwarcia

W myśl art. 8 wspomnianej ustawy w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – po godzinie 14.00 są zakazane. Oznacza to, że w sobotę 8 kwietnia sklepy będą mogły pracować maksymalnie do godziny 14:00, choć w praktyce placówki te zwykle działają do godziny 13:00.

Biedronka ogłosiła, że w Wielką Sobotę zamknie sklepy o godzinie 13:00. Sklep będzie działał jednak dłużej w dniach poprzedzających święto. „Dla komfortu klientów sieć Biedronka wydłuża też godziny funkcjonowania sklepów. W Wielkim Tygodniu, od poniedziałku (03.04) ponad 2500 sklepów będzie czynnych od godz. 6:00 co najmniej do godz. 23.00. A od środy liczba sklepów, które będą otwarte co najmniej do godz. 23.00, zwiększy się do prawie 3000” – czytamy w komunikacie.

Sklepy Lidl, Kaufland, Netto, czy Dino w Wielką Sobotę także działać będą do godziny 13:00 (maksymalnie do godziny 13:30).Ograniczenia dotyczące godzin otwarcia placówek handlowych nie dotyczą wyjątków określonych w ustawie o zakazie handlu. Świąteczne zakupy wciąż możliwe będą w niewielkich sklepach obsługiwanych bezpośrednio przez właściciela, na stacjach paliw, czy w sklepach na lotniskach lub dworcach.

RadioZET.pl