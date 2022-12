Godziny otwarcia sklepów w Wigilię. Do której zakupy w Biedronce, Lidlu, Żabce?

Wigilia to ostatni dzień, w który można będzie zrobić zakupy na Boże Narodzenie – sklepy otworzą się dopiero we wtorek 27 grudnia. Zgodnie z ustawą placówki handlowe będą działać 24 grudnia maksymalnie do godz. 14:00. Większość sieci zamierza jednak zamknąć swoje sklepy wcześniej. Do której w praktyce będzie można robić zakupy?

Godziny otwarcia Biedronki, Lidla, Żabki w Wigilię 2022

„W Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia, wszystkie sklepy sieci Biedronka będą otwarte do godz. 13:00” – oznajmiło Jeronimo Martins, właściciel sieci handlowej. „Prawie 2200 placówek sieci będzie czynnych do godz. 23:00 lub dłużej” – zapowiedziała sieć, odnosząc się do dni 19-23 grudnia, a więc do piątku przed sobotnią Wigilią.

Lidl także zamierza zamknąć sklepy w Wigilię już o 13:00. Pozwoli to pracownikom na faktyczne zakończenie pracy o 14:00, po zabezpieczeniu towaru i placówek, i udanie się do rodzin na święta.

Oglądaj

Identyczne godziny otwarcia w Wigilię zapowiedziały także inne sieci handlowe: do godz. 13:00 czynny będzie Kaufland, Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Netto czy Stokrotka.

Dłużej, do 14:00, klientów przyjmować będą Żabki. Tutaj ostateczna decyzja zależeć będzie od właścicieli poszczególnych sklepów, od tej zasady mogą więc pojawić się wyjątki. Dłuższe od konkurencji godziny otwarcia zapowiedziało także Dino: sklepy sieci mają być czynne 24 grudnia do godz. 14:00, z zastrzeżeniem, że część placówek zamknie się dla klientów pół godziny wcześniej.

RadioZET.pl