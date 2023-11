Google usunie miliony kont gmail. Sprawdź, czy twoje jest zagrożone

Za dwa tygodnie czekają nas ważne zmiany dotyczące zasad korzystania z konta Google i wszystkich jego funkcji, takich jak kalendarz czy dysk. Wszystkie dane powiązane z nieużywanymi kontami mają zostać usunięte. Użytkownicy mają jednak możliwość ich wcześniejszego pobrania. Taka decyzja została podjęta już w 2020 roku: wówcza Google poinformował o ograniczeniu możliwości korzystania z nieodpłatnej przestrzeni dyskowej. Usunięte miały zostać dane, które nie były używane przez co najmniej dwa lata. Kilka tygodni temu decyzję zaostrzono: usuwane będą całe konta użytkowników. Cała procedura m związek z bezpieczeństwem i zostanie wdrożona 1 grudnia, zatem zostało niewiele czasu.

Google twierdzi, że zmiana jest konieczna, aby zmniejszyć ryzyko przejęcia nieaktywnych kont przez przestępców i wykorzystania ich do spamu lub innych “złośliwych” treści.

– W przypadku zapomnianych lub pozostawionych bez nadzoru kont istnieje znacznie większe ryzyko naruszenia bezpieczeństwa niż w przypadku kont aktywnie utrzymywanych. Dzieje się tak dlatego, że zapomniane lub nienadzorowane konta często opierają się na starych lub ponownie używanych hasłach, które mogły zostać naruszone, nie mają skonfigurowanego uwierzytelniania dwuskładnikowego i są poddawane mniejszej liczbie kontroli bezpieczeństwa przez użytkownika – wyjaśnia Ruth Kricheli, wiceprezes ds. zarządzania produktami w Google.

Jak zapobiec usunięciu konta?

Przede wszystkim, właściciele kont, które miały zostać usunięte, otrzymali już wiele powiadomień na ten temat. Usuwanie rozpocznie się od kont, które zostały utworzone, a następnie nigdy więcej nie używane, na przykład te używane do uzyskiwania dostępu do bezpłatnych wersji próbnych. Jeśli obawiasz się, że konto zostanie usunięte, wystarczy, że się do niego zalogujesz (trzeba to robić przynajmniej raz na dwa lata). Google twierdzi, że takie czynności, jak czytanie e-maili, oglądanie filmów na YouTube czy korzystanie z wyszukiwarki Google wystarczą, aby zapobiec usunięciu konta.

Użytkownikom, którzy na swoim koncie Gmail utrzymują aktywną subskrypcję usług takich jak publikacje wiadomości lub aplikacje, również nie grozi usunięcie. Google podkreśla, że ważna jest sama aktywność użytkownika na koncie, a nie urządzenie, z którego korzysta. Możemy używać zarówno komputera, tabletu, jak i telefonu. Stare konto warto odświeżyć, jeśli jest ono powiązane z tym, na którym przechowujemy aktualne, ważne dane.

Źródło: Radio ZET/Dailymail