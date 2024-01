"Gorzkie wieści dla przedsiębiorców". Nowy rząd może pójść im na rękę

ZUS w 2024 roku może okazać się dla przedsiębiorców nie lada wyzwaniem. Rzecznik MŚP przypomniał, że obowiązkowa składka ZUS rośnie aż o przeszło 180 zł miesięcznie. „Do tego doliczyć trzeba wzrost składki zdrowotnej. Dla wielu zwłaszcza mikro- i małych firm to ciężar trudny do udźwignięcia” – czytamy w komunikacie.

2024 rok przywitał przedsiębiorców podwyżką składek na ZUS. Mowa zarówno o preferencyjnym małym ZUS-ie, jak i pełnowymiarowych składkach. Pełne składki na ZUS w okresie styczeń – grudzień wyniosą ponad 1600 zł miesięcznie i to bez uwzględniania składki zdrowotnej. Łączne obciążenia mogą przekroczyć 2 tys. zł miesięcznie. Wzrost pensji minimalnej pociągnął za sobą także podwyżkę małego ZUS-u. Przedsiębiorcy startujący z własnym biznesem zapłacą ponad 400 zł miesięcznie (bez składki zdrowotnej).

W kampanii wyborczej i w expose premiera Tuska obecny obóz rządowy zobowiązał się do wprowadzenia co najmniej miesięcznego „urlopu” od składek na ubezpieczenia społeczne oraz do przywrócenia stałej składki zdrowotnej odliczanej od podatku. Przedsiębiorcy oczekują na realizację tych zapowiedzi i pilne podjęcie prac nad odpowiednimi aktami prawnymi.

- Rzecznik MŚP