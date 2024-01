GUS podał dane o drożyźnie. Z taką inflacją zamknęliśmy 2023 rok

Inflacja w listopadzie wyniosła 6,6 proc. rok do roku. Dane z grudnia wskazują na jej spadek: do 6,1 proc.

Inflacja w grudniu. Nowe dane GUS

Jak podał Bartosz Sawicki, główny analityk Cinkciarz.pl, „na koniec roku wzrost cen ostro wyhamował”. Wynik 6,1 proc. jest najkorzystniejszy od września 2021 roku. Jak dodano, średnioroczna inflacja wyniosła 11,6 proc.

Ekonomistka banku PKO BP Urszula Kryńska w rozmowie z PAP oceniła, że w kierunku spadku inflacji działały m.in. ceny paliw, które do dziś notują spadki.

- Inflację obniżał także niższy roczny wzrost cen żywności. W ciągu miesiąca żywność drożała, ale to był wzrost słabszy niż rok temu, kiedy dynamika cen żywności mocno odbiegała w górę od typowych zachowań o tej porze roku – stwierdziła ekonomistka PKO BP.

- W drugiej połowie roku można się spodziewać wyższej inflacji, choć wszystko zależy od decyzji odnośnie tarczy antyinflacyjnej, czyli tego, czy zostaną utrzymane zerowe stawki VAT na żywność – które obecnie obowiązują do końca pierwszego kwartału – oraz czy zostanie przedłużona decyzja o zamrożeniu cen energii, które to ceny są obecnie zamrożone do końca pierwszej połowy 2024 r. – powiedział z kolei ekonomista ING BSK Adam Antoniak.

Źródło: Radio ZET/PAP