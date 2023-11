GUS podał dane o emeryturach. Za taką kwotę musi przeżyć statystyczny senior

Emerytury z ZUS pochłonęły ze wspólnego budżetu w 2022 roku łącznie 210 mld złotych – wynika z najnowszego raportu GUS „Emerytury i renty w 2022 roku”. Przeciętne świadczenie poszło w górę, ale to wcale nie oznacza, że seniorów stać obecnie na więcej niż przed waloryzacją.

Podwyżki emerytur, zubożenie emerytów. Cała prawda o świadczeniach dla seniorów

Z danych GUS wynika, że po marcowej waloryzacji w minionym roku, przeciętne świadczenie wyniosło 2,7 tys. zł. Warto zaznaczyć, że w przypadku mężczyzn średnia emerytura wyniosła 3,4 tys. zł, a w przypadku kobiet – 2,3 tys. zł brutto. W jaki sposób podwyżka świadczeń przełożyła się na dochód rozporządzalny emeryckich gospodarstw domowych?

Przeciętny dochód rozporządzalny (dochód po odliczeniu składek i podatków) na osobę wyniósł 2 238,62 zł. W przypadku emerytów dochód ten wyniósł 2 281,26 zł, a rencistów – 1 809,03 zł. Jeśli kierowalibyśmy się wyłącznie statystyką, to można dojść do wniosku, że seniorzy nie powinni narzekać na świadczenia. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę, którym dysponowały gospodarstwa domowe emerytów był o 31,47 zł wyższy od przeciętnego dochodu w zbiorowości wszystkich gospodarstw domowych w Polsce (2 249,79 zł) .

Co istotne, choć nominalnie dochód emerytów wzrósł, to jego realna wartość spadła, co potwierdziła analiza GUS. „W gospodarstwach domowych emerytów i rencistów, pomimo nominalnego wzrostu, przeciętny miesięczny realny dochód rozporządzalny na osobę w 2022 r. obniżył się o 4,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego” – czytamy.

W gospodarstwach emerytów dochód realny spadł o 4,7 proc., a w gospodarstwach rencistów o 2,2 proc. Taki wynik to „zasługa” rosnącej wówczas inflacji i zwiększonych wydatków. W 2022 r. przeciętne miesięczne wydatki w polskich gospodarstwach domowych na 1 osobę wyniosły 1 475,22 zł i realnie wzrosły o 0,7 proc. w porównaniu do 2021 r.

Pieniądze ze świadczeń w największym stopniu przeznaczane były na żywność i napoje. Portfele emerytów uszczupliły się także za sprawą rachunków za prąd, gaz i ciepło. Seniorzy wydają z kolei mniej pieniędzy na używki, odzież i obuwie. „W gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w 2022 r. znacznie mniejszy udział w wydatkach, niż średnio ogółem, stanowiły wydatki na transport oraz na rekreację i kulturę” – dodano w analizie.

W raporcie przedstawiono także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród seniorów. 38,2 proc. gospodarstw emeryckich uważa, że ich sytuacja materialna jest dobra lub raczej dobra. 53,9 proc. uważa, że ich sytuacja jest przeciętna, zaś prawie 8 proc. sądzi, że jest ona zła lub raczej zła.

Dla porównania w przypadku ogółu gospodarstw domowych prawie połowa zadeklarowała, że ich sytuacja finansowa jest dobra. Seniorzy zatem statycznie częściej gorzej oceniają stan swoich finansów.

Źródło: Radio ZET/GUS