GUS podał nowe dane o inflacji. Oto liderzy drożyzny

Inflacja w czerwcu wyniosła 11,5 proc., a w lipcu – według wstępnych danych GUS - 10,8. - Ten spadek może nie wydawać się spektakularny, ale ma to związek z niską bazą odniesienia. W lipcu ubiegłego roku wzrost inflacji w ujęciu miesięcznym był niski, stąd teraz trudniej o większy spadek wskaźnika w ujęciu rocznym. Kolejne miesiące przyniosą z powrotem szybszy spadek inflacji – mówił PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

Inflacja w lipcu. Nowe dane GUS

Tempo wzrostu cen spadło nie tylko w relacji rok do roku, lecz także miesiąc do miesiąca – o 0,2 proc. Liderami wzrostu cen pozostają: żywność, nośniki energii i paliwa, choć podwyżki cen tych ostatnich chwilowo maskują wakacyjne promocje. "Ceny na żywność oraz nośniki energii wykazują się mniejszym wzrostem – 15,6 i 16,7 proc. odpowiednio" - podali eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Choć ceny rosną wolniej, to te trzy kategorie dóbr i usług nadal stanowią wyzwanie dla gospodarstw domowych.

"To już piąty miesiąc z rzędu, kiedy tempo wzrostu cen spowalnia – od szczytu inflacja jest niższa już o 7,6 pkt. Faza szybkiego spadku inflacji jednak zakończyła się. W najbliższych miesiącach zobaczymy jednocyfrowy wzrost cen, ale powrót do celu inflacyjnego będzie długi" - czytamy w komentarzu PIE.

Według prognoz banku Pekao na koniec roku inflacja spadnie poniżej 7,5 proc. Ze wstępnych zapowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego wynika także, że spadek inflacji do jednocyfrowej umożliwi Radzie Polityki Pieniężnej obniżkę stóp procentowych.

Zdaniem PIE w 2024 roku inflacja będzie się utrzymywać na wysokich poziomach – średnio w roku wyniesie ona 7,9 proc.

RadioZET.pl