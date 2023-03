GUS podał złe wiadomości o inflacji. Miało być znacznie lepiej

Inflacja odpuściła, ale mniej, niż spodziewali się analitycy. Według szybkiego odczytu podanego przez GUS w marcu 2023 ceny wzrosły rok do roku o 16,2 procent. To widoczny spadek w porównaniu do lutego, gdy inflacja wyniosła 18,4 rok do roku, ale oczekiwania dotyczące dezinflacji były wyższe. Według optymistycznych prognoz NBP pod koniec roku inflacja może spaść nawet poniżej 8 procent.

Inflacja CPI w marcu wyniosła 1,1 procent miesiąc do miesiąca - oszacował GUS. W lutym w porównaniu do stycznia ceny wzrosły o 1,2 procent, także i w tym przypadku doszło do spowolnienia. Analitycy mieli jednak nadzieję na mniejszy wzrost, wynoszący 0,9 procent.

- Wstępny odczyt inflacji CPI za marzec wskazuje na 16,2 procent wzrost cen w skali roku, podczas gdy w tym okresie ceny ropy i gazu zanotowały kilkudziesięcioprocentowe spadki. Iluzorycznie może cieszyć fakt, że marcowy odczyt jest o 2,2 pkt procentowe niższy niż miesiąc wcześniej, natomiast marne okazuje się pocieszenie, gdy uświadomimy sobie, że ceny w skali miesiąca i kwartału wzrosły odpowiednio aż o 1,1 procent i 4,9 procent. Gdyby marcowa dynamika miesięczna utrzymała się w kolejnych miesiącach, to inflacja za rok może sięgnąć 14 procent i w skali 2 lat wynieść łącznie 35 procent, co oznaczać będzie realny ubytek ok. 26 procent oszczędności „w skarpecie”. W świecie szalejących cen, trudno znaleźć merytoryczne uzasadnienie do potencjalnej obniżki stóp - skomentował Piotr Ludwiczak, Zarządzający Funduszami VIG/C-QUADRAT TFI.

W marcu 2023 ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do marca 2022 o 24,0 procent - podał GUS. Liderami drożyzny stały się warzywa - cebula podrożała w ciągu roku o ponad 50 procent, znacznie wzrosły także ceny marchwi czy papryki.

- W marcu wzrost cen wyhamował z 18,4 do 16,2 procent rok do roku. Inflacja na pierwszy rzut oka ostro runęła z najwyższego od 1996 roku pułapu i z przytupem rozpoczęła hamowanie. W przeciwieństwie do poprzednich kilku odczytów dynamika cen okazała się jednak minimalnie wyższa od rynkowych prognoz. Przed rokiem, tuż po napaści Rosji na Ukrainę, gwałtownie – o niemal jedną trzecią – podrożały paliwa, a skok inflacji konsumenckiej w porównaniu z lutym przekroczył 3 procent. Porównywalnej skali zmian nie było w naszym kraju od 25 lat. Mogło się wydawać, że są one zarezerwowane już wyłącznie dla gospodarek, w których inflacja wymknęła się spod kontroli. Teraz Polska wchodzi w fazę dezinflacji. W przeważającej mierze jest to jednak rezultat efektów statystycznych. Zestawiając w poszczególnych okresach obecne ceny z ubiegłorocznymi, skok wynikający z wojennych szoków po prostu przestanie windować dynamikę cen - dodał Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Widać to już po statystyce dotyczącej wzrostu cen paliw, które w marcu 2023 wzrosły w porównaniu do marca 2022 r. o 0,2 procent. Presja inflacyjna z tego powodu będzie więc sukcesywnie maleć.

- Choć impet cen pozostanie bardzo mocny, to roczną dynamikę wskaźnika w nadchodzących miesiącach nadal obniżać będą efekty bazy statystycznej. Pod ich wpływem inflacja w drugim kwartale wyhamuje zapewne w okolice 12 procent rok do roku. Elementami inflacyjnej układanki, które do tego mocno się przyczynią, będą energia i paliwa. To te same kategorie, które taniały w marcu (o odpowiednio 0,7 i 1,8 proc. m/m) i uchroniły przed wypadnięciem lutowego szczytu powyżej 20 procent rok do roku. A to przecież jeszcze jesienią jawiło się jako realne zagrożenie. Bardzo wyraźnie tanieją też nawozy, a tej wiosny globalne ceny żywności będą kilkanaście procent niższe niż przed rokiem. Takie połączenie sprawia, że kategoria ta, która w marcu podniosła się o 2,3 procent miesiąc do miesiąca, z czasem również zacznie obniżać wzrost cen - wyjaśnił Bartosz Sawicki.

