GUS pokazał „prawdziwą inflację” we wrześniu. „Można różnie mierzyć”

Inflacja CPI, czyli wskaźnik cen konsumpcyjnych, wyniosła we wrześniu 8,2 procent – podał GUS. Urząd potwierdził więc pierwszy jednocyfrowy odczyt od wielu miesięcy. Średnioroczna inflacja w 2023 roku szacowana jest na 12,3 procent – w pierwszej połowie roku sięgała nawet 18,4 procent. Ekonomiści wyliczyli, że gdyby nie brać pod uwagę sztucznego zaniżania cen – między innymi zamrożenia cen energii, tarczy antyinflacyjnej czy nierynkowo niskich cen paliw – to prawdziwe tempo wzrostu cen we wrześniu byłoby o niemal 10 punktów procentowych wyższe. „Gdyby nie te niezwykle kosztowne manipulacje, podjęte po to, by przypudrować inflację w roku wyborczym, ceny wciąż rosłyby w tempie dwucyfrowym – szacujemy, że we wrześniu poziom cen podniósłby się aż o 17,9 proc. r/r”- podało Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Inflacja we wrześniu 2023. Ostateczne dane GUS

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

"Inflacja CPI we wrześniu wyniosła 8,2 procent rok do roku" - podał GUS. W sierpniu odczyt wyniósł 10,1 procent rdr. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,4 procent.

"We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie transportu (o 2,9 proc.), zdrowia (o 2,6 proc.), żywności (o 0,4 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 1,5 proc.), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,26 pkt. proc., 0,15 pkt. proc., 0,11 pkt. proc. i 0,09 pkt. proc." - napisał GUS. Z kolei wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 2,5 proc.), edukacji (o 4,9 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,7 proc.), podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,10 pkt. proc., 0,06 pkt. proc. i 0,04 pkt. proc.

Zdaniem ekonomistów FOR oficjalny wskaźnik inflacji jest zaniżony, a po wyborach polską gospodarkę może czekać scenariusz węgierski: kumulacja inflacyjna. Jak uzasadniono, „żadnego kraju nie stać na wieczne utrzymywanie zaniżonych cen, a Polska w przyszłym roku będzie miała jeden z najwyższych deficytów finansów publicznych w Unii Europejskiej”. Tak na "prawdziwą inflację" miały oddziaływań decyzje rządu:

zerowy VAT na żywność obniżył inflację o ok. 1,1 pp.

„zamrożenie” cen prądu i gazu to inflacja niższa o ok. 7,9 p.p.

„przedwyborcze manipulacje cenami paliw przez Orlen” obniżyły inflację o ok. 0,7 p.p.

nowa lista leków refundowanych i obniżki cen biletów okresowych przez państwowe koleje – o ok. 0,1 p.p.

Prezes GUS stwierdził, że teza o manipulacjach danymi dotyczącymi inflacji to absurd. Zaznaczył też, że metodyka liczenia inflacji podlega daleko idącej harmonizacji, nie tylko na poziomie UE, ale nawet na szczeblu globalnym, poprzez agendy ONZ. - Oczywiście, w szerszej definicji inflacja to każdy proces wzrostu cen – np. cen producentów. Prawdą jest też, że każdy uczestnik życia gospodarczego doświadcza nieco innej inflacji, bo każdy ma inną strukturę wydatków - zastrzegł prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Dodał przy tym, że inflację "można różnie mierzyć i interpretować".