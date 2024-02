Serwis MondayNews dotarł do informacji, z których wynika, że Koalicja Obywatelska zamierza zrealizować obietnicę, którą złożyła przed wyborami i znieść zakazu handlu w niedzielę. Partia Donalda Tuska chce, by w ostatni dzień tygodnia sklepy pozostały otwarte i proponuje przywrócenie stanu sprzed 1 marca 2018 roku. Kontrowersyjne plany nie cieszą pracowników handlu. KO ma jednak dla nich pewne propozycje.

Zakaz handlu w niedzielę. Tak zmieniały się przepisy

Zakaz handlu w niedziele był w Polsce wprowadzany stopniowo. Prawo obowiązuje od początku marca 2018 roku, jednak początkowo dotyczyło tylko niektórych niedziel w miesiącu. Rząd systematycznie zagęszczał wolne niedziele. Obecnie – zgodnie z obowiązującym prawem – sklepy rzadko mogą być otwarte w ostatni dzień tygodnia. W całym 2023 roku było zaledwie siedem takich przypadków. W pozostałe niedziele otwarte mogły być jedynie niewielkie sklepy, w których klientów obsługiwał właściciel.

Koniec zakazu handlu w niedzielę? To KO obiecuje pracownikom

Zakaz handlu w niedziele początkowo był dla Polaków sporym utrudnieniem. Społeczeństwo długo przyzwyczajało się do zmian, jednak obecnie wiele osób uważa je za właściwie. Właśnie dlatego temat zniesienia zakazu handlu w niedziele budzi kontrowersje. Rozwiązań, które zaproponowała Koalicja Obywatelska, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, nie popierają zwłaszcza pracownicy sklepów. To osoby, które po kilkuletnim okresie przerwy, znów musiałyby powrócić do pracy w niedziele.

Serwis agencyjny MondayNews dotarł do informacji, z których wynika, że Koalicja Obywatelska zamierza jednak dotrzymać słowa. Rząd Donalda Tuska ma dążyć bowiem do przywrócenia stanu sprzed 1 marca 2018 roku, a więc do zniesienia zakazu handlu w niedziele. Politycy KO mają jednak dla niezadowolonych pracowników handlu pewne propozycje. Jakie konkretnie?

MondayNews podał, że jeśli handel w niedzielę powróci, to każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu. To jednak nie wszystko. Osoby, które zgodzą się na pracę w ostatni dzień tygodnia, otrzymają za nią podwójne wynagrodzenie. Nowe przepisy nie wejdą jednak w życie błyskawicznie, wiążą się bowiem z wieloma zmianami i działaniami rządu, między innymi z konsultacjami społecznymi.

Źródło: Radio ZET/MondayNews