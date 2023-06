Historyczna podwyżka składek ZUS. Efekt rekordowej płacy minimalnej

Płaca minimalna wzrośnie w 2024 o rekordową wartość z powodu wysokiej inflacji. Wraz z nią wzrosną obciążenia dla przedsiębiorców – to właśnie od kwoty wynagrodzenia minimalnego wyliczane są składki na ZUS. Proporcjonalnie najgłębiej do kieszeni będą musiały sięgnąć osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności i korzystające z Małego ZUS-u. Od stycznia będą musiały oddawać Zakładowi o około 20 procent więcej.

Mały ZUS 2024. Nowe, duże składki

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności mogą skorzystać z preferencyjnych stawek składek ZUS. Wylicza się je proporcjonalnie do minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3490 zł, a od lipca wzrośnie do 3600 zł. W przyszłym roku również ma dwa razy zostać zwiększone. Pierwsza podwyżka nastąpi 1 stycznia 2024 r. (do poziomu 4242 zł), druga – 1 lipca 2024 roku do kwoty 4300 zł.

- Dwie podwyżki płacy minimalnej spowodują dwie zmiany w wysokości składek ZUS w 2024 roku. W przypadku ZUS preferencyjnego podstawa składek (bez składki zdrowotnej) to 30 procent wynagrodzenia minimalnego. Obecnie podstawa ta wynosi 1047 zł, a składki od niej liczone – 331,26 zł miesięcznie. Od lipca podstawa wyniesie 1080 zł, a składki 341,72 zł – wyliczył Piotr Juszczyk

- Od stycznia 2024 r. podstawa składki wzrośnie do kwoty 1273 zł. Składki (bez składki zdrowotnej) za okres od stycznia do czerwca wyniosą 402,78 zł, a więc o 71,52 zł miesięcznie więcej niż w analogicznym okresie w bieżącym roku. Z kolei po drugiej podwyżce od lipca 2024 roku, podstawa wymiaru ulgowych składek ZUS wzrośnie do 1290 zł. W związku z tym należności za okres lipiec – grudzień 2024 wzrosną do poziomu 408,17 zł. Wzrost względem analogicznego okresu w 2023 roku wyniesie 66,45 zł miesięcznie – dodał ekspert.

Oprócz powyższych składek przedsiębiorcy płacą jeszcze składkę zdrowotną, która od stycznia tego roku jest wyliczania w całkowicie zmieniony sposób. Dla podatników rozliczających się na skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9% od dochodu, a dla podatników rozliczających się metodą podatku liniowego – 4,9 procent od dochodu. Ustawodawca zastrzegł jednak, że składka nie może być niższa niż 9 procent liczone od wynagrodzenia minimalnego. W 2023 roku jest to więc co najmniej 314,10 zł miesięcznie.

Przy wzrośnie pensji minimalnej od stycznia do 4242 zł, w roku 2024 wysokość składki minimalnej wyniesie 381,78 zł (o 67,78 zł więcej). O tyle samo więcej zapłacą też podatnicy rozliczający się według karty podatkowej.

