„Hucpa” w 800 plus. Chodzi o datę wypłat

800 plus do rodziców trafi dopiero w styczniu 2024, jednak jest sposób na to, żeby 800 zł dostać już we wrześniu – wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Platforma Obywatelska chciała, żeby podwyżka zaczęła obowiązywać już od 1 czerwca, na Dzień Dziecka, zapowiedziała także zgłoszenie poprawki do projektu ustawy przenoszącej start wypłat zwaloryzowanego 500 plus na lipiec. Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza się na to godzić.

800 plus od 1 lipca? Według PiS to „hucpa”

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby miały więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

Podwyżka świadczenia do 800 zł ma być waloryzacją przywracającą siłę nabywczą 500 plus utraconą z powodu rekordowo wysokiej inflacji. Platforma Obywatelska stwierdziła, że nie ma co czekać z waloryzacją, gdyż Polacy ciężar drożyzny odczuwają już teraz. Z tego powodu chcą natychmiastowej podwyżki – w proponowanej przez partię poprawce do projektu ustawy mowa jest o starcie od 1 lipca z wyrównaniem dla osób, które świadczenie zdążą pobrać w wysokości 500 zł.

- Na tym posiedzeniu Sejmu przyjmiemy przepisy w kształcie przedłożenia rządowego. Nie będziemy wdawać się w tę hucpę Platformy Obywatelskiej, która chciałaby wprowadzenia 800 plus od 1 lipca – zapowiedziała Urszula Rusecka odnosząc się do zapowiedzi szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki wniesienia poprawki przyspieszającej 800 plus.

W projekcie ustawy zapisano, że co prawda 800 plus ma wystartować 1 stycznia 2024, to jednak na wypłaty podwyższonego świadczenia rodzice mogą poczekać do lutego, kiedy to beneficjenci mieliby otrzymać wypłaty wraz z wyrównaniem za poprzedni miesiąc.

ZUS przekazał RadioZET.pl, że przepis ten zapewne pozostanie martwy i świadczenie w wysokości 800 zł zacznie trafiać od stycznia przyszłego roku. Zawarto go, żeby dać czas na zaktualizowanie systemu informatycznego Zakładu do wypłat wyższego świadczenia w razie przyjęcia właściwej ustawy w ostatnim momencie, na przykład w grudniu. Zgodnie z deklaracjami PiS ustawa ma być przegłosowana na początku lipca, ZUS będzie miał więc wystarczając dużo czasu na przygotowania.

RadioZET.pl/PAP