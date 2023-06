Raz 300 złotych, raz ponad tysiąc. Tyle Polacy wkładają do koperty na ślub

Inflacja nieco spowolniła, bo według wstępnych danych GUS wyniosła w maju 13 proc., co nie oznacza, że drożyzna ustąpiła. Ceny nadal rosną, lecz wolniej, na czym cierpią m.in. pary młode marzące o zorganizowaniu wesela. Catering, sala, wynagrodzenia dla zespołu czy fotografia to koszty, które liczy się w tysiącach złotych. Santander Consumer Bank zapytał Polaków, ile pieniędzy – wobec dwucyfrowej inflacji – przekazują nowożeńcom w kopercie.

Ile dać do koperty na wesele? Para młoda jak na loterii

Zawartość kopert weselnych może być dla pary młodej niespodzianką. Badanie Santander Consumer Banku wskazało, że deklarowane przez Polaków kwoty są zróżnicowane.

24 proc. Polaków zamierza przeznaczyć od 301 do 500 zł na udział w uroczystości weselnej u rodziny lub przyjaciół.

18 proc. Polaków przeznaczy od 701 do 1000 zł na tzw. kopertę lub prezent weselny,

16 proc. zamierza dać więcej niż 1000 zł.

Kwoty do 500 zł deklarowali głównie mieszkańcy miast powyżej 250 tys. w wieku do 30 lat i z zarobkami do 4 tys. zł na rękę. Nieco starsi i zarabiający powyżej 7 tys. zł netto deklarowali prezent w postaci od 700 do 1000 zł.

Jak przekazała cytowana w raporcie Ewa Cegielska z Santander Consumer Banku, 16 proc. Polaków deklaruje, że jest gotowe przeznaczyć na tzw. kopertę lub prezent dla państwa młodych kwotę powyżej 1000 zł.

Autorzy raportu zapytali także pary młode, które wydatki najbardziej obciążają ich budżet. Top 3 to sala z cateringiem, alkohol i napoje, a także DJ lub wodzirej. Pozostała wydatki to zakup sukni ślubnej, garnituru, opłacenie fotografa i kamerzysty.

RadioZET.pl/PAP