Ile kosztuje uczestnictwo w PPK? O ile zmniejszą się zarobki?

PPK upomniały się wraz z początkiem marca 2023 o 8 mln Polaków. Autozapis objął pracujących, którzy już wcześniej się wypisali z planów, najczęściej bojąc się o swoje pieniądze. Jednym z pytań, na które odpowiedział nam współtwórca Planów brzmiało „czy rząd może ukraść środki z PPK, tak jak według wielu Polaków zrobił z pieniędzmi w OFE”. Robert Zapotoczny wyjaśnił ponadto, ile dokładnie kosztuje oszczędzanie w PKK, czyli o ile inwestycje w przyszłą emeryturę uszczuplą dzisiejszą pensję.

O ile PPK obniżają pensję?

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe się opłacają? Robert Zapotoczny w podcaście „Biznes. Między wierszami” dał wgląd w wyniki osiągane na jego rachunku, komentując to prosto: „ja jestem zadowolony”. Środki, które inwestuje się dziś, mogą dodać do emerytury nawet kilka tysięcy złotych.

Zanim jednak zacznie się wypłacać pieniądze z PPK, trzeba je do Planów wpłacić. Współautor systemu wytłumaczył, jakie koszty ponosi się co miesiąc partycypując w programie.

- Zostaje nam potrącone 2 procent naszego wynagrodzenia i podatek z wpłaty pracodawcy. Nie ponosimy kosztów składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ wpłata pracodawcy jest z niej zwolniona. W tej chwili podatek PIT wynosi 12 procent w pierwszym progu, więc dla większości uczestników PPK to jest koszt 12 procent z tych 1,5 procent dopłacanych przez pracodawcę – wyjaśnił Zapotoczny.

Prezes PFR Portal PPK doprecyzował poziom kosztów, podając konkretne wyliczenia dla osoby zarabiającej 5000 zł miesięcznie.

- Jeżeli mówimy o liczbach bezwzględnych, dla osoby która zarabia 5000 zł to 100 zł jest potrącane z pensji, 75 zł dodaje pracodawca, i 12 procent z tych 75 zł, czyli około 8 zł, jest naszym kosztem z tytułu kontrybucji pracodawcy na nasz rachunek, a zatem efektywnie mamy około 160 zł na naszym rachunku. Myślę, że to powinno przemawiać do każdego – oznajmił Robert Zapotoczny.

