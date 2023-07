Ile pieniędzy wpłaciliśmy na emeryturę? Można sprawdzić stan konta w ZUS

Emerytura przeciętnego Polaka wyniosła w maju nieco ponad 3 tysiące złotych brutto – wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wobec rosnących cen i widma kryzysu demograficznego coraz trudniej będzie zadbać o wartość nabywczą świadczeń z ZUS. Receptą może być dłuższa praca, która przełoży się na kapitał gromadzony w ZUS, który jest regularnie waloryzowany.

ZUS udostępnił ważną informację. Chodzi o przyszłą emeryturę

ZUS zakończył coroczną akcję tworzenia i udostępniania klientom informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU). Zakład stworzył ponad 23,6 mln IOSKU za 2022 r.

Jak sprawdzić stan konta? Ubezpieczeni nie dostaną już informacji o stanie konta w ZUS. By sprawdzić, ile pieniędzy włożyliśmy do systemu, wystarczy zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

- Ponad 9,7 mln zawiadomień z ogólnej puli to zawiadomienia, które – według stanu z 3 lipca 2023 r. – zostały udostępnione ubezpieczonym mającym profil na PUE – dodał rzecznik Zakładu.

Stan konta ubezpieczonych uwzględnia czerwcową waloryzację, która miała na celu uchronić środki przed inflacją.

Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Stan kont i subkont ubezpieczonych zwiększył się o 450 mld zł. ZUS

ZUS wyliczył, że osoba, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, po czerwcowej waloryzacji ma na koncie dodatkowe 65 tys. zł. Jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to po waloryzacji stan konta zwiększył się o ponad 122 tys. zł.

Jak zgromadzony kapitał przełoży się na wysokość emerytury? Udostępniony przez ZUS kalkulator oblicza prognozowaną wysokość emerytury na przyszły rok i kolejne lata. W szacunkach pod uwagę bierze się kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na koncie w ZUS, kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego i sumę środków na subkoncie w ZUS.

RadioZET.pl/ZUS/PAP