Ile zarabia poseł i senator? Pensje parlamentarzystów w 2023 roku

Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 15 października. Polacy wybiorą wówczas 460 posłów i 100 senatorów, którzy przez co najmniej cztery lata każdego miesiąca otrzymywać będą niemałe wynagrodzenie. Ile zarabiają parlamentarzyści?

Zarobki posła i senatora. Uposażenie

Zgodnie z ustawą z 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora parlamentarzyści mają prawo do wynagrodzenia za pełnione funkcje oraz zwrot ponoszonych z tego tytułu kosztów.

Uposażenia dotyczy art. 25 ustawy. Zgodnie z nim senatorom i posłom w czasie sprawowania mandatu przysługuje uposażenie wypłacane miesięcznie. Odpowiada ono wysokości 80 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Obecnie jest to kwota 12 826 zł 64 gr brutto. „Na rękę” jest to ponad 9 tys. zł. Jest to jednak jedynie podstawa wynagrodzenia parlamentarzystów.

Zarobki posłów i senatorów: dodatki do uposażenia

Do uposażenia przysługują dodatki w wysokości:

- 20 proc. uposażenia dla pełniących funkcję przewodniczącego komisji,

- 15 proc. – dla pełniących funkcję zastępców przewodniczącego komisji,

- 10 proc. – dla przewodniczących stałych podkomisji,

- 10 proc. - dla senatorów członków Komisji Ustawodawczej,

- 10 proc. – dla senatorów członków Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Dieta dla posła i senatora, czyli minimalna pensja jako „dodatek”

Art. 42 wspomnianej ustawy mówi o dietach parlamentarnych, czyli o środkach na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju, w zryczałtowanej wysokości 25 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat (dieta parlamentarna). Takie świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego, w przeciwieństwie do pensji Polaków, dla których ten parlamentarny „dodatek” stanowi całość wynagrodzenia.

Dieta parlamentarna jest bowiem niewiele wyższa od pensji minimalnej i wynosi 4008 zł 33 gr.

Ryczałt na utrzymanie biura posła i senatora

W świetle prawa posłowi i senatorowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur, na zasadach i w wysokości określonych wspólnie przez Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. Wysokość miesięcznego ryczałtu to średnio 19 tys. zł. Każdy parlamentarzysta dodatkowo jeden raz w kadencji otrzyma pieniądze na remont lokalu biura i na wyposażenie w meble i inne przedmioty.

Co istotne, łączne wynagrodzenie parlamentarzystów, które po zsumowaniu stanowi kwotę ponad 18 tys. zł, w praktyce może być niższe. Marszałek zarządza obniżenie uposażenia i diety parlamentarnej o 1/30 za każdy dzień m.in. nieusprawiedliwionej nieobecności senatora na posiedzeniu Senatu, Sejmu lub Komisji.