Ile zarabiają Ukraińcy w Polsce? Zatrudnia ich co druga firma w Polsce

Rynek pracy w Polsce zmieniła wojna w Ukrainie. Jak podała agencja Personnel Service, pracownicy zza wschodniej granicy są zatrudnieni w co drugiej firmie w Polsce, głównie na niższym szczeblu – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy”. Eksperci podali, ile zarabiają imigranci i jakie mają wydatki.

2,3 mln Ukraińców na polskim rynku pracy. Ile zarabiają?

Szacunki agencji mówią o ponad 2 mln pracujących w Polsce Ukraińców. Jak kształtują się ich zarobki? Zwykle nie przekraczają one średniej krajowej: zatrudnieni w większości mogą liczyć na zarobki w przedziale od 2,7 do 4 tys. zł netto. Takie pensje otrzymuje 59 proc. badanych.

Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy, wyjaśnił, że jeszcze przed wojną zarobki w Polsce były atrakcyjne dla pracowników zza wschodniej granicy. - U nas minimalne wynagrodzenie przekracza 3 tys. zł brutto, podczas gdy w Ukrainie to w przeliczeniu na złotówki ok. 800 zł. To zatem ponad 3,5-krotnie więcej – wyjaśnił ekspert.

Większe zarobki gwarantują także nadgodziny. Ukraińcy często pracują ponad 40 godzin tygodniowo, by podreperować budżet.

co czwarty Ukrainiec zarabia od 2,7 do 3 tys. zł netto miesięcznie.

35 proc. pracowników z Ukrainy otrzymuje od 3 do 4 tys. zł netto miesięcznie

17 proc. badanych zarabia od 4 do 5 tys. zł netto miesięcznie

8 proc. inkasuje od 5 do 6 tys. zł netto miesięcznie

2 proc. dostaje wypłatę przekraczającą 6 tys. zł netto

Eksperci zwrócili także uwagę na odsetek Ukraińców w szarej strefie. Z badania wynika, że 12 proc. osób godzi się na zatrudnienie za pieniądze, które są poniżej minimalnego wynagrodzenia w Polsce.

– Jeszcze w listopadzie marginalny odsetek pracodawców deklarował zatrudnianie Ukraińców na czarno, jednocześnie oferując im pensję poniżej minimalnego wynagrodzenia. Teraz ten wskaźnik jest wyższy, co może w jakimś stopniu wynikać z galopującego tempa wzrostu pensji minimalnej. Jeszcze w grudniu 2022 r. minimalna stawka za godzinę nie przekraczała 20 zł, teraz jest to niemal 23 zł, stąd pracodawcy szukają sposobów na obniżenie swoich kosztów – mówił Krzysztof Inglot z Personnel Service.

Z badania wynika, że Ukraińcy żyją oszczędnie: starają się wydawać możliwie jak najmniej i więcej odkładać. Co trzeci pracownik z Ukrainy twierdzi, że wydaje w Polsce zaledwie od 200 do 500 zł miesięcznie. 31 proc. ankietowanych wydaje do 1000 zł miesięcznie, zaś 14 proc. – do 2000 zł.

RadioZET.pl/Personnel Service a