Inflacja bez „czynników zewnętrznych”. Nowe dane NBP

Inflacja bazowa w lipcu 2023 r. liczona po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 10,6 proc. Ogólny wskaźnik inflacji wyniósł w lipcu 10,8 proc. – podał Narodowy Bank Polski w środowym komunikacie.

Inflacja bazowa w dół. Doczekamy się obniżki stóp?

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl skomentował, że inflacja bazowa wyhamowała z 11,1 do 10,6 proc. r/r i była najniższa do sierpnia 2022 r.

- Dzisiejsze dane wpisują się w scenariusz, w którym RPP najpóźniej w październiku rozpocznie obniżki stóp proc., a w przyszłym roku obniży koszt pieniądza do około 5 proc. Choć w ostatnim czasie ceny bazowe przyczyniały się do wygasania wzrostu cen, to wychodzenie konsumpcji z zapaści, w której znalazła się w pierwszym półroczu, będzie oddziaływać w kierunku bardziej uporczywej inflacji. Może też ograniczać skalę zbliżającego się wielkimi krokami luzowania polityki pieniężnej – skomentował ekspert.

"Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym" – stwierdzono w komunikacie NBP.

RadioZET.pl/PAP