Inflacja niższa niż stopa lombardowa. Jest decyzja RPP

Stopy procentowe w styczniu 2024 pozostały bez zmian, mimo że w grudniu 2023 po raz pierwszy od lat stopa lombardowa, wynosząca 6,25 procent w skali roku, była wyższa niż inflacja liczona rok do roku. Gdy w lutym 2023 tempo wzrostu cen sięgnęło 18,4 procent, hamować inflację miały stopy na poziomie 6,75 procent. W 2023 roku stopy zostały obniżone dwukrotnie – we wrześniu o 75 pkt. bazowych oraz w październiku o 25 pkt. bazowych. Od tego czasu stopa referencyjna wynosi 5,75 procent - a więc już nieznacznie mniej, niż grudniowy odczyt inflacji.

Stopy procentowe - styczeń 2024. Spadek inflacji nie przekonał RPP

Pierwsza w 2024 roku decyzja o wysokości stóp procentowych została podjęta przez Radę Polityki Pieniężnej na dwudniowym posiedzeniu w dniach 8-9 stycznia. RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej

stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej

stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej

stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej

stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej

Ekonomista banku ING BSK Adam Antoniak stwierdził, że z ewentualnymi decyzjami RPP poczeka do marca, kiedy będzie już nowa projekcja inflacji. Przypomniał ostatnie wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego, który wskazywał na niepewność co do polityki fiskalnej, przebiegu ścieżki inflacyjnej oraz decyzji administracyjnych, związanych z przedłużeniem zerowego VAT na żywność i zamrożenia cen energii.

- Wprawdzie już pewne rzeczy wiemy – czyli że obniżony VAT na żywność został przedłużony do końca I kw., zaś ceny energii pozostaną zamrożone do połowy roku, ale myślę, że RPP z ewentualnymi decyzjami będzie chciała poczekać do marca, kiedy będzie już nowa projekcja inflacji – wyjaśnił ekonomista ING BSK. - Wtedy RPP będzie mogła ocenić, jak będzie się kształtować inflacja w średnim terminie i jakie będą perspektywy powrotu inflacji do celu inflacyjnego – dodał. Cel inflacyjny RPP wynosi 2,5 procent z dopusczalnym odchyleniem +/- 1 pkt proc.

- Jednak w scenariuszu, w którym VAT na żywność zostanie podniesiony na początku II kw. 2024 r. a zamrożenie cen energii zostałoby zakończone po I połowy roku, to inflacja w II połowie roku mogłaby wzrosnąć w okolice 6 proc. A to sprawiłoby, że przestrzeń do ewentualnych obniżek stóp byłaby niewielka – ocenił Adam Antoniak.

Źródło: Radio ZET/NBP