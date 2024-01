Inflacja w grudniu 6,2 proc., ale w całym 2023 już 11,4 proc. Prof. Tyrowicz tłumaczy

Inflacja śródroczna w 2023 roku wyniosła 11,4 procent – wynika z danych GUS. Wzrost cen nieco dotkliwiej odczuli seniorzy: wskaźnik inflacji emeryckiej wyniósł 11,9 procent. Podstawiliśmy go do wzoru na waloryzację, żeby wyliczyć, o ile w tym roku wzrosną emerytury i renty – wyniki pokazaliśmy w tabeli. Ale skoro rok do roku w grudniu 2023 inflacja wyniosła 6,2 procent, to dlaczego inflacja śródroczna liczona od stycznia do grudnia 2023 to 11,4 procent?

6,2 procent czy 11,4 procent? Ile wyniosła inflacja w 2023 roku?

- To mierzy co innego. Pierwsza miara porównuje ceny w grudniu 2023 do cen z grudnia 2022. Patrzymy sobie na standardowy koszyk konsumpcji, i porównujemy jego średnią cenę do średniej ceny koszyka sprzed roku. Inflacja śródroczna odpowiada na inne pytanie - gdyby chcieć przez cały rok co miesiąc wykonywać to ćwiczenie, porównując ceny rok do roku, i wyliczyć średnią, to otrzyma się liczbę będącą wskaźnikiem inflacji śródrocznej - wyjaśniła nam prof. Joanna Tyrowicz w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Oglądaj

Jak zmieniała się w 2023 roku inflacja liczona rok do roku widać na wykresie przygotowanym przez GUS. Maksimum, wynoszące 18,4 procent, odnotowano w lutym 2023 roku. Od września tempo wzrostu cen spadło do poziomu jednocyfrowego, by na koniec spaść do nieco tylko ponad 6 procent rok do roku.

„W grudniu 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do grudnia 2022 r. o 6,2 procent (wskaźnik cen 106,2), a w stosunku do listopada 2023 r. wzrosły o 0,1 procent (wskaźnik cen 100,1)” – ogłosił GUS. Wstępnie Główny Urząd Statystyczny podał, na podstawie szybkiej kalkulacji, że inflacja w grudniu liczona rok do roku była minimalnie niższa i wynosiła 6,1 procent.

Na podanie wskaźnika inflacji śródrocznej musieliśmy poczekać do ostatecznych danych dotyczących inflacji rok do roku w grudniu. Po uwzględnieniu ostatecznego wartości wskaźnika GUS podał, że w 2023 roku ceny produktów i usług uwzględnianych w wyznaczonym przez Urząd koszyku wzrosły o 11,4 procent.

„Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4 (wzrost cen o 11,4 procent)” – podał GUS w oficjalnym komunikacie.

Oba wskaźniki są wyliczane w odmienny sposób i mają przekazywać inne informacje – stąd różnica w ich wysokości: inflacja śródroczna okazała się niemal dwa razy wyższa od inflacji grudniowej wyliczonej rok do roku.

Źródło: Radio ZET