Inflacja w grudniu zaskoczyła. Będzie zaskakująca reakcja RPP?

Stopy procentowe w styczniu pozostaną prawdopodobnie bez zmian – uważają eksperci. Losy decyzji ważą się na dwudniowym posiedzeniu RPP, szanse na obniżki są zdaniem analityków „niewielkie”. Rada będzie bowiem czekać na nową projekcję NBP, w związku z czym „pierwsze cięcie oczekiwane jest nie wcześniej niż na wiosnę”. - Jeśli ponadto wierzyć w scenariusz kreślony przez notowania kontraktów terminowych, to do końca roku raty złotowych kredytów mieszkaniowych mogą spaść nawet o kilkanaście procent – obwieścił Turek.

Stopy procentowe styczeń 2024. Raty i tak spadną

- Prawdopodobieństwo obniżek rośnie przy okazji marcowego posiedzenia RPP. Wtedy poznamy kolejną projekcję inflacji i PKB, a do tego nowy rząd najpewniej do tego czasu zdąży przedstawić swój plan na politykę fiskalną i regulacyjną. Są to niewiadome, które podawane są jako powód wstrzymywania się z decyzjami o obniżkach stóp procentowych - wyjaśnił Bartosz Turek.

To, że stopy zostaną prędzej czy później obniżone, wydaj się pewne. To przełożyłoby się oczywiście na niższe oprocentowanie i dotyczyłoby to tak samo złotowych kredytów mieszkaniowych jak i lokat czy rachunków oszczędnościowych.

fot. HREIT

Rynek spodziewa się więc kontynuacji zmian, które już w ostatnich miesiącach następowały. Od szczytu z listopada 2022 roku rata przeciętnego kredytu spadła już łącznie o około 10-15 procent. Rok 2024 ma się skończyć podobnym wynikiem.

Eksperci spodziewają się, że na koniec 2024 roku podstawowa stopa procentowa może wynosić około 4,25-4,75 procent. To już mogłoby obniżyć raty złotowych kredytów mieszkaniowych o 10-15 procent. Ale to nie koniec, bo w 2025 roku spodziewany jest dalszy ruch w dół. Z punktu widzenia osób zadłużonych oznacza to, że raty kredytów hipotecznych w perspektywie dwóch lat spaść mogą jeszcze o ponad 15 procent.

Niestety dla oszczędzających w tym samym horyzoncie należy spodziewać się spadku oprocentowania depozytów bankowych do poziomu około 3-4 procent.

Źródło: Radio ZET/HREIT