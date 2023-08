Inflacja w lipcu. Są ostateczne dane

Inflacja w lipcu według szybkiego szacunku wyniosła 10,8 proc. – podał GUS pod koniec minionego miesiąca. W czerwcu tempo wzrostu cen sięgało 11,5 proc. Według oficjalnych danych za lipiec inflacja wyniosła zgodnie z wcześniejszymi danymi 10,8 proc. (przy wzroście cen usług – o 11,3 proc. i towarów – o 10,6 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,2 proc. (w tym towarów – o 0,6 proc. przy wzroście cen usług - o 0,8 proc.).

Inflacja coraz bliżej jednocyfrowej. Ostateczne dane

- Z jednej strony na inflację w sierpniu wpływają spadające ceny żywności, a z drugiej podbijają ją ceny paliw. Widzimy, co się dzieje na globalnych rynkach ropy, jej ceny rosły przez cały lipiec i teraz sięgają ponad 80 dolarów za baryłkę. Przełoży się to na wzrost cen paliw na stacjach o ok. 3 proc. miesiąc do miesiąca - powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

- Według naszych obecnych prognoz inflacja w sierpniu będzie bliska 10 proc. Spodziewamy się, że RPP rozpocznie we wrześniu cykl obniżek stóp procentowych – mówił analityk.

"Dane GUS wskazują, że ceny są stabilne od 3 miesięcy. Niemniej struktura zmian jest bardzo zróżnicowana między produktami. Wciąż bardzo mocno drożeją usługi. Główną przyczyną braku zmian CPI jest spadek cen odzieży oraz transportu" - czytamy z kolei w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

RadioZET.pl