Inflacja w listopadzie zaskoczyła. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,4 proc. (wskaźnik cen 117,4), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7 proc. (wskaźnik cen 100,7).

Inflacja w listopadzie. Nowe dane GUS

"Komentarz GUS wskazuje, że drożej płacimy za żywność. Systematycznie podnosi się także inflacja bazowa – szacujemy, że ceny w tej grupie były większe o 11,3% niż rok temu. Wolniej rosną ceny paliwa i energii" - napisali ekonomiści z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Z danych wynika, że ceny żywności rok do roku rosły w tempie 22,3 proc. zaś miesiąc do miesiąca płaciliśmy za nią o 1,6 proc. więcej. Ceny nośników energii w skali roku skoczyły o 36,8 proc. i symbolicznie potaniały w skali miesiąca. Podobnie jest z paliwami, za które płacimy o ponad 15 proc. więcej rok do roku, lecz nieco ponad 1 proc. mniej niż w październiku.

Przypomnijmy, że ekonomiści nie byli zgodni co do prognozowanej inflacji w listopadzie. ING Bank Śląski i Polski Instytut Ekonomiczny szacowały, że wyniesie ona 18 proc. Ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski w rozmowie z PAP mówił z kolei, że inflacja w listopadzie spadła do 17,7 proc.

Inflację w 2023 roku podbić może modyfikacja tarczy antyinflacyjnej, która przewiduje powrót do wyższych stawek VAT na energię, paliwa i nawozy. Niewykluczone zatem, że będziemy mieli do czynienia z dalszymi wzrostami.

RadioZET.pl