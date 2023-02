Inflacja znowu w górę. Są dane za styczeń

Inflacja wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. W skali miesiąca ceny wzrosły o 2,4 proc., zaś rok do roku o 17,2 proc. - podał GUS.

Inflacja w styczniu 2023. Dane GUS

W grudniu 2022 roku inflacja wyniosła 16,6 proc. wobec 17,5 proc. w listopadzie. Inflacja średnioroczna w 2022 r. wyniosła 14,4 proc.

"Inflacja wzrosła w styczniu do 17,2 proc.. To głównie efekt powrotu standardowych stawek VAT na energię elektryczną, gaz i ogrzewanie. Dodatkowo duża grupa przedsiębiorstw dokonała noworocznych aktualizacji cenników – w efekcie inflacja bazowa wzrosła do 12 proc." - napisali analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

RadioZET.pl