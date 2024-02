„Inwestycja gwarantująca emeryturę w wieku 50 lat”. ZUS: rozważamy kroki prawne

Wiek emerytalny wywołuje gorące emocje: eksperci – oraz sam ZUS – przekonują, że dłuższa praca jest konieczna, żeby świadczenia wzrosły. Polacy nie chcą „pracować aż do śmierci” i chcą między innymi emerytur stażowych. W sieci pojawiły się ogłoszenia, przez którymi ostrzega Zakład. Oszuści przekonują, że wystarczy wpłacić 1000 zł, żeby móc przejść na emeryturę już w wieku 50 lat.

„Emerytura w wieku 50 lat”. ZUS ostrzega przed oszustwem

- Otrzymaliśmy sygnały od naszych klientów, że na Facebooku pojawiło się fałszywe konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Fałszywy profil informuje o inwestycji mającej zagwarantować emeryturę już w wieku 50 lat. Wystarczy zainwestować 1000 zł. Prawdopodobnie w ten sposób oszuści próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze Polaków. ZUS rozważna podjęcie kroków prawnych w tej sprawie - podkreślił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

ZUS dodał, że oszuści korzystają również z nowoczesnych narzędzi tzw. deepfake. Wykorzystali między innymi wizerunek byłej prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej, aby uwiarygodnić inwestycję.

„Ostrzegamy również przed fałszywymi wiadomościami rozsyłanymi przez oszustów w celu wyłudzenia danych. Nie należy klikać w podejrzane linki - zarówno w mailach, jak i w wiadomościach SMS. Nie należy też pobierać załączników niewiadomego pochodzenia. Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania wiadomości o podejrzanej treści, zwłaszcza informacji zawierających linki” – dodał Zakład.

To nie koniec prób oszustw związanych z ZUS. Na maile beneficjentów świadczeń zaczęły trafiać wiadomości o konieczności uzupełnienia i/lub poprawienia danych dot. świadczenia 800 plus, ponieważ bez tego nie zostanie podniesiona kwota świadczenia z 500 na 800 zł. W mailu podany jest link, w którego należy wejść aby poprawić dane. „Tych wiadomości nie wysyła ZUS i są one fałszywe” – zastrzegł Zakład.

„Jeśli konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie 800 plus, to ZUS wysyła maile i sms jedynie z informacją o zamieszczeniu na portalu PUE ZUS wezwania. W tych wiadomościach nie ma żadnych linków, w które należy kliknąć” – wyjaśnił ZUS.

Źródło: Radio ZET/ZUS