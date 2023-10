Jacek Kurski straci posadę w USA? Opozycja ma plan, to będzie cios w Glapińskiego

Jacek Kurski od grudnia 2022 roku pracuje w Banku Światowym. Posadę załatwił mu prezes NBP Adam Glapiński. Nieoficjalnie mówi się, że transfer na prestiżowe stanowisko do USA był nagrodą za lata ciężkiej pracy na rzecz PiS w Telewizji Polskiej. Niewykluczone jednak, że Kurski niedługo będzie musiał pożegnać się z dużymi pieniędzmi i Ameryką.

Opozycja, która za kilka tygodni przejmie władzę w Polsce, nie ukrywa, że jednym z najważniejszych zadań nowego rządu będzie rozliczenie PiS i ludzi, którzy dzięki partii Kaczyńskiego zrobili wielkie kariery. Jedną z tych osób z pewnością będzie Jacek Kurski, były prezes TVP, który za publiczne miliardy zł zbudował propagandową machinę PiS.

Jacek Kurski straci stanowisko w Banku Światowym?

Sprawa nie jest taka prosta, bo Kurski pracuje obecnie w Banku Światowym, a zawdzięcza to Adamowi Glapińskiemu, którego kadencja w NBP kończy się dopiero w 2028 roku. Do tego czasu były szef telewizji rządowej teoretycznie może spać spokojnie. Jak jednak zauważa "Business Insider", istnieje pewna furtka, dzięki której nowy rząd może pozbawić Kurskiego prestiżowego stanowiska.

Zgodnie z prawem, to prezes NBP decyduje o tym, kto trafi do Banku Światowego. W przepisach istnieje jednak zapis, który umożliwia rządowi "okroić kompetencje Adama Glapińskiego i w konsekwencji doprowadzić do odwołania Jacka Kurskiego".

Zadania prezesa NBP w tym zakresie reguluje uchwała Rady Ministrów z 1986 roku. Jak pisze "Business Insider", w 2016 roku zawarto dodatkowe porozumienie pomiędzy MF a NBP w tej sprawie. Wtedy na czele banku centralnego stał jeszcze Marek Belka. - Jednak jego moc prawna jest prawdopodobnie niższa niż uchwały rządu, nawet takiej sprzed prawie czterdziestu lat - powiedział informator portalu.

Opozycja chce rozliczyć Kurskiego. "Istnieje pewna furtka"

Inny rozmówca przekonuje z kolei, że zmiana uchwały Rady Ministrów jest wystarczająca, aby zmienić reguły gry, jeśli chodzi o wskazywanie reprezentantów Polski w MFW czy Banku Światowym.

Oznacza to, że nowy rząd Donalda Tuska będzie mógł przygotować nową uchwałę i pozbawić Glapińskiego kompetencji w zakresie wyznaczania osób do pracy w Banku Światowym. Nieoficjalnie mówi się, że pewna rozwiązania są już nawet opracowywane.