Jacek Sasin nagrodzony medalem za zasługi dla Poczty Polskiej. Państwowa spółka napisała na Twitterze, że specjalnie odznaczenia otrzymały osoby „o nieposzlakowanej opinii, które wykazały się szczególnymi zasługami dla Poczty Polskiej i nie są pracownikami firmy”. Medal honorowy im. Króla Polski Zygmunta II Augusta otrzymał Jacek Sasin. Za co? To odznaczenie za „aktywne wsparcie Poczty i Pocztowców” i dokapitalizowanie spółki. W sieci nie zabrakło słów krytyki ze strony polityków, którzy przypomnieli m.in. o wyborach kopertowych, czyli jednej z nieudanych i najbardziej kosztownych „inwestycji”, za którą stał nagrodzony minister.

Jacek Sasin nagrodzony za zasługi dla Poczty Polskiej

- Poczta Polska jest dziś podmiotem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Z tego względu chcemy, by utrzymała ona pozycje największego operatora pocztowego w kraju – mówił wicepremier Jacek Sasin podczas obchodów Dnia Łącznościowca.

Wicepremier wraz z prezesem Poczty Polskiej Krzysztofem Falkowskim podczas uroczystości wręczyli 24 odznaczenia „Zasłużony dla Łączności” oraz 12 odznak „Profesjonalny Pracownik Poczty Polskiej” .

- Gratuluję wszystkim odznaczonym osobom. Nie mam wątpliwości, że przed Pocztą Polską są lata sukcesów i dynamicznego rozwoju. Potrzeba tu również Państwa doświadczenia, wiedzy i współpracy. Wierzę, że Polacy mogą na nią liczyć – dodał szef MAP.

Sam minister został odznaczony Medalem Honorowym Poczty Polskiej im. Króla Polski Zygmunta II Augusta, czyli wyróżnieniem przyznawanym "osobom o nieposzlakowanej opinii, które wykazały się szczególnymi zasługami dla Poczty Polskiej". To podziękowanie za dokapitalizowanie spółki z państwowej kasy. Poczta Polska w 2021 roku otrzymała dodatkowe 190 mln zł. Internauci szybko zareagowali na wieść o takim wyróżnieniu dla ministra.

„Jacek Sasin otrzymał medal za zasługi dla Poczty Polskiej. Bareja by tego nie wymyślił” – skomentowała posłanka Marta Wcisło.

„Sasin zakupił od Poczty Polskiej usługę, której nigdy nie wykorzystał. 70 mln złotych za wybory kopertowe, to czysty zysk. Nic dziwnego, że Poczta Polska przyznała mu medal. Taki klient to skarb. Tylko, że to kasa skarbu państwa, pieniądze publiczne, pieniądze obywateli” – napisał z kolei samorządowiec Przemysław Słowik.

"To medal za przewalenie 70 mln zł za wybory, które się nie odbyły" – dodał Cezary Tomczyk.

RadioZET.pl