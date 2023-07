Jak Amazon dba o klimat? Ambitnie!

Druga odsłona Prime Day w Polsce już za nami. A to oznacza, że wiele osób skorzystało z wyjątkowych okazji. Do nowych właścicieli trafiły zapewne amazonowe Kindle, czyli jedne z najlepszych czytników na rynku. A może to właśnie Ty masz już w ręku wymarzonego Kindle’a, jesteś na wakacjach, możesz usiąść wygodnie na leżaku i pogrążyć się w lekturze?

Jednak nawet w wakacyjnej scenerii nie zapominajmy o naszej planecie. Każdy i każda z nas ma bowiem wpływ na środowisko. Nasze konsumenckie wybory mają znaczenie. Dlatego warto korzystać z usług firm, które aktywnie wspierają walkę ze zmianami klimatu. Do tego grona należy Amazon, który jest jednym z pierwszych na świecie sygnatariuszy Deklaracji Klimatycznej (The Climate Pledge), czyli zobowiązania do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 roku.

Jak podkreśla Marco Reissig, Country Manager Amazon.pl: - Amazon dąży do tego, by być najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. W każdym z obszarów, w których działamy, zrównoważony rozwój jest dla nas priorytetem. Skąd to podejście? Otóż, Amazon powstał w zgodzie z przekonaniem, że dzięki zrozumieniu, pomysłowości i innowacyjności możemy skuteczniej sprostać każdemu wyzwaniu, przed którym stoimy. Nikogo nie powinno zatem dziwić, że do celów prośrodowiskowych i społecznych podchodzimy z takim samym sposobem myślenia i z równie wielkim zaangażowaniem.

Poznaj 9 sposobów Amazon na ekologię

Czysta energia na 100%

Paliwa kopalne odchodzą do lamusa. Dlatego Amazon stawia na odnawialne źródła energii. Firma postawiła sobie ambitny cel: do 2025 planuje zasilać swoją działalność w 100% energią odnawialną i jest na dobrej drodze do jego osiągnięcia. Już w 2022 roku 90% energii elektrycznej zużywanej przez Amazon pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Było to możliwe dzięki ponad 400 projektom wiatrowym i słonecznym na całym świecie. Ponadto Amazon wprowadza też kolejne innowacje w zakresie nowych technologii energetycznych, jak chociażby zielony wodór.

Czy wiesz, że:

Amazon buduje nowe farmy wiatrowe i słoneczne, m.in. po to, aby dostarczać energię odnawialną do centrów danych Amazon, obiektów logistycznych, sklepów i biur korporacyjnych, obsługujących miliony klientów Amazon na całym świecie. Projekty te pomogą również produkować czystą energię równoważną energii elektrycznej zużywanej przez wszystkie urządzenia Echo oferowane przez Amazon.

Zrównoważone dostawy to przyszłość

Amazon poważnie podchodzi o swoich zobowiązań wyrażonych w Deklaracji Klimatycznej. Celem jest radykalne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, tak aby ostatecznie osiągnąć neutralność emisyjną. Dlatego firma inwestuje w elektryfikację floty i rozwój zrównoważonych opcji dostaw. W 2022 roku Amazon wykorzystywał w globalnej flocie ponad 9 tys. elektrycznych pojazdów dostawczych. Cel to 100 tys. zeroemisyjnych samochodów Rivian do 2030 roku. Ponadto firma wdrożyła również rowery elektryczne, skutery i dostawy piesze w centrach mikromobilności, w tym na nowojorskim Manhattanie i w 20 miastach w całej Europie – od Londynu i Paryża, po Marsylię i Monachium.

Ciekawostka:

W 2022 r. Amazon dostarczył pojazdami elektrycznymi w Europie i USA aż 145 mln paczek!

Mniej odpadów, więcej szans dla klimatu

Amazon wykorzystuje uczenie maszynowe do minimalizowania nadmiaru odpadów – w 2022 roku zmniejszył ilość plastiku jednorazowego użytku o 11,6% w całej globalnej działalności, m.in. przez zmianę formatu oraz konsekwentne stosowanie lżejszych i bardziej elastycznych opakowań. Tam, gdzie to możliwe, całkowicie eliminuje dodatkowe opakowania.

Czy wiesz że:

W 2022 roku aż 11% paczek, wysyłanych do klientów na całym świecie, nie zawierało dodatkowych opakowań Amazon.

Misja: dekarbonizacja!

Amazon zdaje sobie sprawę, że zmniejszenie jego śladu węglowego wymaga ścisłej współpracy z partnerami. Aby osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto do 2040 roku, Amazon zobowiązany jest do zmniejszenia śladu węglowego w całej działalności, w tym w ramach globalnego łańcucha dostaw.

O ekologicznej misji Amazon opowiada Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, Head of Category and Product Management:

- Tworzymy plany biznesowe, inwestujemy w technologie i myślimy o nowych rozwiązaniach logistycznych w zakresie transportu, pakowania przesyłek czy GOZ, ale też współpracy z dostawcami, co ma pomóc nam przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Wszystko, co robimy odbywa siębez strat w szybkości i jakości usług, których nasi klienci i partnerzy oczekują od Amazon. Począwszy od 2024 r. będziemy aktualizować nasze standardy współpracy z partnerami w ramach wspólnego łańcucha dostaw, wymagając udostępniania nam danych i wyznaczania celów dotyczących emisji dwutlenku węgla. Wykorzystamy naszą skalę, inwestycje oraz innowacje, aby zapewnić naszym partnerom narzędzia i zasoby, które pomogą im osiągnąć ich cele środowiskowe.

Rozwój - tak! CO₂ - nie!

Amazon dynamicznie rozwija się na całym świecie, ale – co ważne z perspektywy zrównoważonego rozwoju – wraz z tą dynamiką maleje jego poziom emisji dwutlenku węgla. Dzięki swoim proekologicznym działaniom Amazon skutecznie dąży do neutralności klimatycznej, jednocześnie pozostając globalnym liderem e-commerce i jedną z największych firm technologicznych na świecie.

Mamy na to dane:

W 2022 r. poziom emisji CO₂ spadł w przypadku Amazon o 7%, a całkowity ślad węglowy zmniejszył się o 0,4%.

Ekologiczne centra danych

AWS (Amazon Web Services) projektuje centra danych, w tym serwery i sprzęt, pod kątem wydajności, odporności i niższego śladu węglowego. Badania pokazują, że AWS może obniżyć ślad węglowy po stronie klientów o prawie 80% w porównaniu z typowym rozwiązaniem zlokalizowanym na terenie ich zakładów i nawet o 96%, gdy centrum danych AWS będzie zasilane w 100% energią odnawialną.

Czy wiesz że:

AWS zapowiedział, że do 2030 r. będzie miał dodatni bilans wodny, zwracając społecznościom i środowisku więcej wody niż zużywa w swoich bezpośrednich operacjach.

Zielony wybór dla konsumenta

Klienci coraz częściej szukają i sięgają na zakupach po produkty z ekologicznych źródeł i przyjazne środowisku. Autorski program Climate Pledge Friendly (CPF) pomaga im zidentyfikować te z oferty Amazon, które zostały zweryfikowane przez co najmniej jedną zaufaną, zewnętrzną jednostkę certyfikującą w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także przez podmiot certyfikujący Amazon.

Ciekawostka:

W 2022 r. Amazon ponad dwukrotnie zwiększył – do ponad 550 tys. – liczbę dostępnych produktów CPF, wysyłając w tym okresie do klientów ponad 800 mln produktów z tym certyfikatem.

Nie ma ekologii bez społecznie odpowiedzialnego biznesu

Amazon prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami ESG (Environmental, Social, Governance). Oznacza to, że firma dba nie tylko ekologię, ale też o prawa człowieka i społeczną odpowiedzialność biznesu. Dlatego amerykański pracodawca zobowiązuje się do traktowania pracowników, jak też wszystkich osób związanych z całym łańcuchem wartości i dostaw, z fundamentalną godnością i szacunkiem.

Czy wiesz że:

Amazon przekazał 3 mln dolarów na Climate Gender Equity Fund Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), by zapobiegać nierównemu traktowaniu kobiet w ekosystemie finansowania klimatu.

Różnorodność sprzyja innowacji

W 2022 roku Amazon skupiał się również na budowaniu i wzmacnianiu procesów, technologii i partnerstw w zakresie różnorodności i integracji dostawców (SDI). Prowadzenie zróżnicowanego łańcucha dostaw prowadzi bowiem do innowacji, wzrostu gospodarczego i jest korzystne dla całego społeczeństwa.