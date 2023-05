Jak dostać 800 plus zamiast 500 plus? Morawiecki: jest jeden warunek

800 plus zamiast 500 plus – taką zapowiedź złożył podczas konwencji PiS Jarosław Kaczyński. Premier Morawiecki zapowiedział, że zwoła kolejne, dodatkowe posiedzenie Rady Ministrów, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich projektów, które zostały przedstawione przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wygłaszając mowę pochwalną na temat prowadzonej przez swój rząd polityki prorodzinnej i podwyższenia 500 plus Morawiecki dodał, że „jest jeden warunek, aby to realizować”

800 plus od stycznia. „Jest jeden warunek, aby to zrealizować”

Mateusz Morawiecki podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin w Otwocku ocenił, że rodziny coraz rzadziej stają przed dylematami, czy kupić piórnik lub nowe spodnie dla dziecka. - Dlaczego tak się stało? Ponieważ dokonaliśmy w polityce rodzinnej rewolucji kopernikańskiej – stwierdził szef rządu.

- Ten przewrót kopernikański będziemy kontynuować – zapowiedział Morawiecki i podkreślił, że jego elementem jest zapowiedziana w niedzielę przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego waloryzacja prorodzinnego programu 500 plus, które od nowego roku miałoby wynosić 800 złotych. - Ta ósemka na 8 lat naszych rządów, po 8 latach naszych rządów, niech będzie symbolem kontynuacji polityki prorodzinnej - podkreślił. - To jest ogromna korzyść dla polskich rodzin - dodał.

- Jest jeden warunek, aby to realizować - to kontynuacja rządów Prawa i Sprawiedliwości - najbardziej prorodzinnego obozu politycznego w historii III Rzeczpospolitej i wierzę, że to zostanie dostrzeżone – zastrzegł Mateusz Morawiecki. Podwyższenie 500 plus do 800 zł to kolejna obietnica wyborcza i kolejna próba stworzenia przez PiS narracji, że tylko ta partia jest za utrzymaniem i podwyższeniem świadczenia.

- Mówiliśmy o tym od samego początku, że kwestia waloryzacji wszystkich świadczeń jest czymś naturalnym, kiedy ludzie borykają się z ogromnym kryzysem – stwierdził w programie „Tłit WP” Cezary Tomczyk, wiceszef PO. Z wcześniejszych nieoficjalnych informacji wynikało, że decyzja o podwyższeniu 500 plus do 800 plus wynikała z popularności, jaką zdobyło sobie błyskawicznie zaproponowane przez Donalda Tuska babciowe.

Szef PO zaproponował 1500 zł miesięcznie dla matek, które po urlopie macierzyńskim wrócą do pracy. Pieniądze, wypłacane do ukończenia przez dziecko 3. roku życia, można byłoby przeznaczyć na opłacenie opieki nad latoroślą: wykupić miejsce w żłobku bądź przekazać je zajmującymi się wnukami babciom i dziadkom. Nowe świadczenie byłoby więc atrakcyjne zarówno dla pracujących matek, jak i seniorów, którzy zostaliby docenieni i otrzymali pieniądze za opiekę nad wnukami. Taka praca do tej pory zazwyczaj wykonywana była za darmo.

RadioZET.pl