Jak poradzić sobie z rosnącymi cenami energii? „Nie należy zmarnować dobrego kryzysu”

- Już dzisiaj bardzo dużo firm podejmuje zobowiązania, które obejmują także dekarbonizację produktów i usług kupowanych od poddostawców i podwykonawców. Jeśli taki dostawca nie ma planów transformacji energetycznej i uważa, że go to nie dotyczy, to może się okazać, że wypadnie z łańcucha dostaw – ostrzegł w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu Jacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric na Europę Środkowo-Wschodnią. Dodał przy tym, że Elektryczność 4.0 to odpowiedź na wyzwania związane z kryzysem energetycznym.

Ceny energii oraz jej nośników poszybowały w górę m.in. w związku z wojną za naszą wschodnią granicą i odcięciem się od dostaw surowców z kraju agresora. Wzrost rachunków za energię elektryczną dotknął już 65 procent dużych i aż 93 procent małych i średnich przedsiębiorstw. Niemal 9 na 10 przedsiębiorców przyznało, że drożejący prąd spowodował wzrost cen świadczonych przez nich usług i oferowanych towarów, obniżając konkurencyjność na rynku.

- Nie należy zmarnować dobrego kryzysu. Kryzys energetyczny, który nas właśnie dotyka, wywołany wojną za naszymi granicami i oczywiście gwałtownym wzrostem cen surowców energetycznych, co przełożyło się na gwałtowny wzrost cen energii, uświadomił, że surowce energetyczne są również kwestią polityki geopolityki, a niezależność energetyczna ma swoją cenę – zauważył Jacek Łukaszewski. Prezes Schneider Electric na obszar Europy Środkowo-Wschodniej dodał, że gwałtowny wzrost cen energii sprawił, że biznes zaczął poważnie traktować kwestię transformacji energetycznej i zwraca się w kierunku ewolucji nazywanej Elektrycznością 4.0. Na czym ona polega i czy się opłaci?

Elektryczność 4.0, czyli digitalizacja energetyki w skali makro i mikro

- Zdecydowanie zwiększyła się liczba przedsiębiorców, którzy zorientowali się, że z powodu kryzysu energetycznego ich konkurencyjność „siada”. Wcześniej wydawało im się, że ten temat ich nie dotyczy i mogą właściwie robić dalej to, co robili, nie przeprowadzając żadnych zmian. Przeprowadziliśmy badanie wśród ponad 400 przedsiębiorców, zarówno małych, jak i średnich oraz dużych – wynika z niego, że wzrost kosztów energii dotknął około 90 procent badanych firm. W przypadku małych firm ten średni wzrost kosztów wyniósł nawet 150 procent – powiedział Jacek Łukaszewski.

Koszty te oczywiście przerzucane są na klientów i konsumentów – przedsiębiorcy wkalkulowują je w ceny produktów i usług. Część podmiotów musiała jednak pokryć te koszty ze środków bieżących, część zatrzymała inwestycje, co wpłynie negatywnie na możliwości długotrwałego rozwoju. Żeby zachować konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki, potrzebna jest transformacja energetyczna. Nie chodzi jednak tylko o przejście na odnawialne źródła energii. Chodzi o zmianę filozofii działania systemu energetycznego, który będzie rozproszony i dynamiczny. Zarządzać trzeba będzie nie tylko zmienną dostępnością energii generowanej z OZE, lecz także cenami, które będą się zmieniać w sposób dynamiczny. Prezes Schneider Electric podkreślił, że niezbędna będzie więc digitalizacja metod zarządzania energią.

- Digitalizacja energetyki jest sposobem na zarządzanie zmiennością. Odnawialne źródła energii, które reprezentują coraz większy udział w miksie, zdecydowanie zwiększają zmienność dostępności energii. Jest jej w systemie albo za dużo, albo za mało, w zależności od tego, jaka jest w danej chwili sytuacja ze słońcem i z wiatrem. Co więcej, odnawialne źródła energii są źródłami rozproszonymi, można je budować w małej skali lub w dużej skali. Bardzo często te odnawialne źródła energii lądują w miejscu, gdzie ta energia jest zużywana. Przedsiębiorstwa stają się prosumentami, czyli nie tylko konsumują, ale i produkują energię. Oczywiście ci prosumenci wytwarzają energię na własne potrzeby, ale rzadko kiedy ta produkcja z danej chwili odpowiada dokładnie zużyciu, którego dany konsument potrzebuje – zauważył Łukaszewski

- Prosument produkuje energii albo zbyt mało, jeżeli jest pochmurny dzień, a on ma fotowoltaikę, albo zbyt dużo, kiedy jest słoneczny dzień w weekend, a firma nie pracuje. Wtedy ta energia jest wysyłana do sieci. Operator energetyczny ma zatem w danej chwili najczęściej albo nadmiar, albo niedobór energii i musi cały czas to bilansować. Jedynym sposobem zarządzania tą zmiennością jest cyfryzacja, budowa układów cyfrowych, które automatycznie przełączają poszczególne linie, które pozwalają wysyłać energię z miejsc, gdzie jest jej więcej, do miejsc, gdzie jej brakuje. Pozwala to dynamicznie zarządzać całymi sieciami: zarówno produkcją, jak i z użyciem energii – dodał szef Schneider Electric na naszą część Europy.

- Dokładnie takie same elementy mogą zbudować przedsiębiorcy w ramach własnych zakładów. Ta technologia nazywa się technologią mikrosieci. To sytuacja, w której zakład przemysłowy przejmuje na własność zarządzanie własną konsumpcją energii, jej produkcją i magazynowaniem, zarządzając odpowiednio wytwarzaniem i konsumpcją, biorąc pod uwagę ceny na rynku. Cały system zmierza nie tylko w stronę dynamicznie zmiennego popytu i podaży na energię, lecz również dynamicznie zmiennych cen. Nowela prawa energetycznego podpisana przez prezydenta umożliwia większości biznesowych konsumentów energii podleganie pod taryfę dynamiczną – wyjaśnił Jacek Łukaszewski.

Transformacja energetyczna. Szanse i zagrożenia dla biznesu

- Koszt wytworzenia energii zależy bardzo mocno od cen surowców energetycznych. Dzisiaj najtańszym sposobem produkcji energii są farmy wiatrowe na morzu. Koszt produkcji w takich przypadkach jest praktycznie dziesięciokrotnie niższy niż produkcja energii z węgla energetycznego. Jeżeli chcemy obniżyć koszty energii elektrycznej, powinniśmy budować miks energetyczny z takich składników, które są najbardziej efektywne przy produkcji. Oczywiście wiatr czy słońce nie dają nam ciągłości zasilania, ponieważ OZE bardzo mocno zależy od warunków zewnętrznych. Wobec tego ten miks powinien składać się zarówno z odnawialnych źródeł energii, które są najtańsze, jak i z takich źródeł, które zapewniają nam niezawodność zasilania również w momentach, kiedy nie wieje i nie świeci słońce. Tu Polska inwestuje w atom, inne kraje mają elektrownie wodne, są też inwestycje w elektrownie gazowe – przedstawił sytuację polskiego systemu energetycznego Jacek Łukaszewski.

- Świat zmierza w kierunku gospodarki zdekarbonizowanej. Gospodarki, w której ślad węglowy będzie jednym z elementów konkurencyjności firm. Już dzisiaj bardzo duże przedsiębiorstwa podejmują zobowiązania dekarbonizacyjne. Te zobowiązania dotyczą ich własnych działań, ale dotyczą również czegoś, co się nazywa zakresem trzecim, a zatem dekarbonizacji produktów i usług kupowanych od poddostawców i podwykonawców. Bardzo wiele małych firm współpracuje biznesowo z dużymi firmami, takimi jak również Schneider Electric. Otrzymują one coraz częściej pytania: drogi dostawco, proszę pokazać ślad węglowy swoich produktów oraz plany dekarbonizacji twojej działalności w danym roku, bo musimy to wpisać w nasze zobowiązania węglowe – dodał szef Schneider Electric na obszar MEE.

- Jeżeli taki dostawca nie ma planów przejścia na zeroemisyjne źródła energii i uważa, że go to nie dotyczy, to nagle może się okazać, że konkurencyjność cenowa i konkurencyjność technologiczna nie wystarczy. Wszystko dlatego, że konkurencyjność w ramach śladu węglowego, spowoduje, że wypadnie z łańcucha dostaw dużej firmy, która de facto tego typu zobowiązania podjęła. Zbliżają się dyrektywy unijne dotyczące raportowania niefinansowego, w którym emisje związane ze świadczonymi przez nas usługami oraz wytwarzanymi produktami będą przez nas publicznie podawane i oceniane przez naszych klientów – poinformował Łukaszewski. To poważne wyzwanie dla polskiego przemysłu, jako że nasza energetyka opera się głównie na węglu. W przyszłości polskie produkty i usługi mogą więc być pomijane ze względu na towarzyszący im duży ślad węglowy.

Posłuchaj podcastu

- Każde euro produktu krajowego brutto, który jest wytwarzany w Polsce, ma mniej więcej dwa razy taką emisję węglową jak każde euro w PKB Niemiec – zauważył szef SE. - Nie stać nas na to, aby nie dekarbonizować gospodarki – dodał Łukaszewski.

- Energia pochodząca z odnawialnych źródeł już dzisiaj jest najtańszą formą energii. Jeżeli nasz kraj nie będzie odpowiednio szybko przestawiał się na te najtańsze formy energii, to będziemy krajem drogiej, brudnej energii o wysokim stopniu emisji. Już dzisiaj ceny energii w Polsce są zdecydowanie wyższe niż w jakimkolwiek innym kraju Europy – ostrzegł Jacek Łukaszewski.

- Ścieżka transformacji w przypadku różnych krajów jest różna, bo wszystko zależy od punktu startowego. Na nasze nieszczęście w Polsce ten nasz punkt startu jest słaby, bo zaczynaliśmy od systemu energetycznego prawie w całości opartego na węglu kamiennym, czyli systemu energetycznego, który jest bardzo wysokoemisyjny. Jako kraj powinniśmy twardo negocjować z naszymi partnerami unijnymi, żeby w ramach sprawiedliwej transformacji dostać trochę więcej czasu i trochę więcej środków, bo ta droga do przejścia dla Polski jest niestety trochę dłuższa i bardziej wyboista – podsumował wyzwania stojące przed naszym krajem prezes SE.