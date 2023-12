Jak rozłożyć mandat na raty? Wzór wniosku, instrukcja krok po kroku

Poszczególne stawki mandatu za wykroczenie drogowe bywają spore i zdarza się, że konieczność uregulowania wszystkich należności może znacznie przekroczyć aktualne możliwości finansowe danej osoby. W związku z tym nierzadko wielu kierowców ma trudności z jednorazowym opłaceniem wskazanej kwoty w całości.

I w tym przypadku często pada pytanie, czy jest możliwe rozłożenie mandatu na raty? Okazuje się, że tak, ale należy dopełnić kilku istotnych formalności, w tym m.in. złożyć odpowiedni wniosek do właściwego organu. Trzeba się także liczyć z tym, że nie zawsze będzie on rozpatrzony pozytywnie. Co zatem musimy zrobić, aby rozłożyć mandat na raty? Oto najważniejsze informacje.

Jak rozłożyć mandat na raty? Sprawdź, co trzeba uwzględnić we wniosku

Jeżeli zdecydowaliśmy się na przyjęcie mandatu, ale nie jesteśmy w stanie opłacić go w całości, można spróbować skorzystać z możliwości spłaty mandatu w ratach. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z innymi dokumentami. Jego rozpatrzeniem zajmuje się Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu.

Wniosek można złożyć na kilka sposobów osobiście lub przez pełnomocnika. Jeden z nich to przesłanie go pocztą tradycyjną na adres Centrum Mandatowego w Nysie. Można wysłać go także elektronicznie przez portal eUrząd Skarbowy lub za pośrednictwem ePUAP. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej urzędu.

We wniosku trzeba podać takie informacje, jak imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres mailowy. Ponadto - serię i numer mandatu oraz kwotę, na jaką został wystawiony. Poza tym trzeba wskazać wnioskowaną przez nas ilość rat oraz ich kwotę, jak również termin i częstotliwość płatności tych rat. Konieczne jest jeszcze napisanie uzasadnienia.

Zobacz także: Jak zapłacić akcyzę za samochód? Sprawdź, jak dopełnić wszystkich formalności

Co oprócz wniosku? Oto inne niezbędne dokumenty

Ponadto do wniosku trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł. Tej kwoty nie trzeba płacić, jeśli dostarczy się zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa. Gdy dana osoba zdecyduje się na złożenie wniosku przez pełnomocnika, konieczny jest oryginał lub odpis pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Kiedy wniosek składany jest w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, trzeba także dostarczyć orzeczenie sądu o ustanowieniu kuratora lub opiekuna.

Do rozpatrzenia wniosku potrzebne są również oświadczenie o stanie majątkowym, kopie dokumentów potwierdzające trudną sytuację zdrowotną, rodzinną czy materialną oraz kopia odcinka C mandatu. Każda sprawa jest rozpatrywana przez urząd indywidualnie w oparciu o szczegółową analizę wniosku oraz dodatkowe informacje zawarte w załącznikach.

Nie przegap

Żródło: Radio ZET/opolskie.kas.gov.pl