Jak sprawdzić, czy pracodawca odprowadza ZUS? Platforma PUE

Wielu pracowników zastanawia się, czy ich pracodawca odprowadza skłądki ZUS. Można to sprawdzić składając specjalny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możemy zadzwonić pod numer 22 560 16 00, gdzie uzyskamy informację z Centrum Obsługi Telefonicznej, czyli COT ZUS. Istnieje też dużo szybszy sposób: Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jak z niej skorzystać?

Tak sprawdzisz, czy pracodawca opłaca składki ZUS. Krok po kroku

Fakt zgłoszenia przez pracodawcę pracownika do ubezpieczenia w ZUS pracownik może sprawdzić w następujący sposób:

wchodzimy na tronę www.zus.pl/pue

zakładamy konto, logujemy się

w zakładce „ubezpieczony” sprawdzamy stan swojego konta w ZUS, informacje o ubezpieczeniach, do których zgłosił nas pracodawca oraz o podstawach i składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

– Jeżeli pracownik chce sprawdzić, czy pracodawca odprowadza składki ZUS, to może skorzystać z platformy "PUE ZUS" na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy pracownik ma prawo sprawdzić tam regularność wpłat. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z ZUS, aby uzyskać informacje o odprowadzanych składkach. Dodatkowo podczas corocznego rozliczenia podatkowego pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia pracownikowi informacji dotyczących odprowadzonych składek – tłumaczy w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl Marta Handzlik-Rosuł, prawniczka specjalizująca się w prawie pracy.

Co w sytuacji, gdy pracodawca nie odprowadza składek?

Jeżeli okaże się, że pracodawca nie odprowadza składek, pracownik powinien działać jak najszybciej. W pierwszej kolejności warto złożyć wniosek do pracodawcy o przedstawienie rozliczenia jego składek, które pracodawca ma obowiązek mu udostępnić. Jeżeli tego nie zrobi, pracownik powinien wnioskować do pracodawcy o uzasadnienie odmowy.

– Jeśli rozmowa z pracodawcą nie przyniesie rezultatów, można złożyć skargę do ZUS. Organ ten ma uprawnienia do wszczęcia kontroli i nałożenia sankcji na pracodawcę. Dodatkowo w przypadku braku reakcji ze strony pracodawcy albo ZUS, można także sprawę zgłosić do Inspekcji Pracy.

Uwaga: pracownik nie ponosi konsekwencji nierzetelności pracodawcy. Odzyskanie należności jest rolą ZUS, a ubezpieczony cały as korzysta ze świadczeń. Fakt nieodprowadzania składek nie wpływa również na wysokość emerytury: jest ona obliczana od wysokości składek należnych.