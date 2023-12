Jak wyrejestrować samochód przez internet? To warto wiedzieć

W Polsce wyrejestrowania samochodu należy dokonać w kilku sytuacjach. Jedną z nich jest kradzież pojazdu. Oprócz tego auto trzeba wyrejestrować, gdy doszło także do jego wywozu, sprzedaży albo kasacji za granicą. Zgodnie z przepisami musimy to zrobić także z powodu jego trwałej utraty, przekazania do stacji demontażu pojazdów lub punktu zbierania odpadów albo wycofania z obiegu.

Jak wyrejestrować samochód? Terminy

Na wyrejestrowanie samochodu właściciel ma 30 dni. To ważne, bowiem niedotrzymanie tego terminu może wiązać się z ukaraniem grzywną. Wyrejestrowanie auta odbywa się w wydziale komunikacji, w którym doszło do uprzedniej rejestracji. Jeżeli auto ma kilku właścicieli, to każdy z nich może udzielić na piśmie pełnomocnictwa konkretnej osobie, która w ich imieniu dopełni wszystkich formalności.

Dokumenty można założyć w urzędzie, wysłać pocztą tradycyjną albo zrobić to przez internet, jeżeli dany urząd dopuszcza taką możliwość. W tym ostatnim przypadku, konieczne jest jednak posiadanie Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Warto zatem skontaktować się wcześniej z danym wydziałem, czy cała procedura może odbyć się online.

Jak wyrejestrować samochód? Niezbędne dokumenty

Aby dokonać wyrejestrowania pojazdu, należy wypełnić odpowiedni wniosek, który można pobrać drogą elektroniczną. Poza tym potrzebne jest również potwierdzenie wniesienia opłaty. Oprócz tego należy przygotować dowód rejestracyjny, zdjęcia tablic rejestracyjnych oraz inne wymagane dokumenty, które będą się różnić w zależności od przyczyny wyrejestrowania pojazdu.

I tak w przypadku kradzieży konieczne jest samodzielne przygotowanie oświadczenia o tym, że doszło do kradzieży auta. Musi ono także zawierać adnotację, mówiącą o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W sytuacji wywozu albo zbycia samochodu lub też jego kasacji za granicą – musimy okazać stosowne dokumenty, które to potwierdzą. Będzie to konieczne także w przypadku trwałej utraty pojazdu – tu ważne jest jeszcze dołączenie dowodu wpłaty na rzecz gminy.

Jeżeli natomiast pojazd został przekazany do stacji demontażu, musimy dodatkowo przedstawić zaświadczenie o demontażu albo przyjęciu niekompletnego pojazdu lub równoważny dokument wydany w innym kraju. Z kolei w przypadku, gdy samochód został wycofany z obiegu, wystarczy przedłożyć jeden z dokumentów. Może być to np. oświadczenie producenta, dokument mówiący o tym, że wycofane auto zostało odkupione. Równie dobrze można dostarczyć poświadczoną kopię decyzji administracyjnej o tym, że pojazd został wycofany z obrotu.

W przypadku dokumentów w języku obcym konieczne może być dołączenie ich tłumaczenia na język polski. Poza tym, w sytuacji zgubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego albo tablic rejestracyjnych, należy dołączyć swoje oświadczenie ze stosowną informacją, co się z nimi stało.

Wyrejestrowanie samochodu - ile się czeka na decyzję?

Długość oczekiwania na decyzję odnośnie wyrejestrowania pojazdu zwykle trwa do miesiąca. W szczególnych przypadkach czas ten może się nieco wydłużyć. Decyzję można odebrać w urzędzie albo otrzymać ją pocztą. Należy pamiętać o tym, aby po wyrejestrowaniu pojazdu powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym mamy wykupione ubezpieczenie OC. Dzięki temu możemy uzyskać częściowy zwrot składki za niewykorzystaną polisę.

Źródło: Radio ZET/gov.pl