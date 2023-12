Jak zapłacić akcyzę za samochód? Sprawdź, jak dopełnić wszystkich formalności

Decydując się na zakup samochodu za granicą i jego sprowadzenie do Polski, nowi nabywcy takich pojazdów muszą pamiętać o obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Dotyczy on zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawej. Warto zatem wziąć pod uwagę to, że gdy sprowadzamy takie auto np. za pośrednictwem komisu, to wówczas on jest nabywcą i na jego barkach spoczywa zapłata tego podatku. Dlatego tak ważna jest weryfikacja, czy rzeczywiście doszło do jego uiszczenia.

Zgłoszenie pojazdu musi nastąpić w ciągu 14 dni od sprowadzenia samochodu do kraju. Z kolei na dopełnienie wszelkich formalności związanych z zapłatą akcyzy nabywca pojazdu ma 30 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przeciwnym razie bez potwierdzenia opłaty, rejestracja pojazdu w Polsce będzie niemożliwa. Poza tym niezapłacenie podatku w wyznaczonym terminie może skończyć się nałożeniem grzywny. Jak zatem płacić akcyzę za samochód sprowadzony z zagranicy? To warto wiedzieć.

Jak zapłacić akcyzę za samochód? Najważniejsze informacje

Jednym z najwygodniejszych sposobów na dopełnienie wszystkich formalności związanych z opłaceniem akcyzy, jest zrobienie tego w formie online. W tym celu należy założyć konto na stronie internetowej puesc.gov.pl. Niezbędne w tym przypadku jest posiadanie m.in. profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego koniecznych do weryfikacji konta.

Kolejny krok to wypełnienie specjalnego formularza AKC-US, podpisanie go np. przy wykorzystaniu profilu zaufanego i wysłanie do urzędu skarbowego. Potem należy opłacić podatek. Po uiszczeniu zapłaty należy pobrać z konta w serwisie w serwisie puesc.gov.pl potwierdzenie opłacenia akcyzy. Zostanie ono przesłane również na nasz adres mailowy. Następnie z wydrukowanym dokumentem należy udać się do wydziału komunikacji. Warto także pamiętać, że wciąż można składać także deklaracje osobiście. W tym celu należy udać się do urzędu skarbowego w miejscu swojego zamieszkania.

Ile wynoszą stawki akcyzy?

Stawka akcyzy za samochód jest zależna od pojemności silnika, jak i rodzaju napędu. W przypadku samochodów z silnikami spalinowymi o pojemności do 200 cm3 wynosi ona 3,1%, z kolei tych powyżej 2000 cm3 – 18,6%. Preferencyjne stawki dotyczą właścicieli modeli hybrydowych. Jest to 9,3% - w przypadku klasycznych hybryd, miękkich (MHEV) oraz plug-in (PHEV) z silnikiem spalinowym powyżej 2000 cm3, ale nie wyższym niż 3500 cm3,

Z kolei stawka 1,55% obejmuje klasyczne hybrydy (HEV) i miękkie hybrydy (MHEV) z silnikiem spalinowym o pojemności do 2000 cm3. Warto przy tym pamiętać, że do końca 2029 r. z podatku akcyzowego są zwolnione hybrydy plug-in wyposażone w silnik spalinowy o pojemności do 2000 cm3.

Źródło: Radio ZET/moto.infor.pl/Ustawa o podatku akcyzowym/auto.dziennik.pl