Mandat przychodzi do kierowców pocztą lub jest wręczany osobiście przez funkcjonariuszy, którzy zatrzymują sprawcę wykroczenia. W obu przypadkach sposoby rozliczania są podobne – można to zrobić osobiście lub przez internet. Jeżeli chodzi o mandaty z fotoradaru, są one wysyłane pocztą do 180 dni od dnia popełnienia wykroczenia.

Zgodnie z raportem zespołu ekspertów Yanosik z 2023 roku do systemu sieci fotoradarów w Polsce dodano 99 nowych urządzeń, a usunięto zaledwie 2. Oznacza to, że liczba urządzeń, która przed 2023 rokiem wynosiła 543, w ciągu roku rozrosła się do 640.

Jak zapłacić mandat z fotoradaru? Instrukcja krok po kroku

Właściciel pojazdu po otrzymaniu pocztą mandatu z fotoradaru musi wypełnić jedno z trzech oświadczeń. Są one dostępne na stronie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - canard.gitd.gov.pl

Oświadczenie nr 1: wypełnia osoba, która kierowała pojazdem w chwili wykroczenia,

Oświadczenie nr 2: wypełnia właściciel/posiadacz pojazdu, który wskazuje, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie,

wypełnia właściciel/posiadacz pojazdu, który wskazuje, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, Oświadczenie nr 3: wypełnia właściciel/posiadacz pojazdu, który nie wskazuje lub odmawia wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Gdzie zapłacić mandat?

Mandat można opłacić przez bankowość internetową lub osobiście, w miejscach umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) na wskazany, na blankiecie otrzymanego mandatu karnego, indywidualny numer rachunku bankowego.

Co ważne, nie należy dokonywać wpłat na rachunek I Urzędu Skarbowego w Opolu lub rachunki inne niż te, wskazane w oficjalnej dokumentacji przesyłanej przez CANARD.

Jak anulować mandat z fotoradaru? Instrukcja

Jeśli uważasz, że niesłusznie otrzymałaś/otrzymałeś mandat, możesz się od niego odwołać. To prawo przysługuje:

każdemu, kto dostał mandat i ma pewność, że dostał go niesłusznie,

osobom, które dostały mandat, a mają mniej niż 17 lat – za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego

przedstawiciel ustawowy lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej, która dostała mandat,

przedstawiciel służby (na przykład policji, straży granicznej), która wydała mandat niesłusznie – z urzędu,

przedstawiciel sądu, który dowiedział się, że przedstawiciel służby wystawił mandat niesłusznie – z urzędu.

Nie ma żadnego wzoru dokumentu, który trzeba złożyć, by odwołać się od mandatu. Jak informuje rządowa strona internetowa gov.pl, we wniosku sporządzonym osobiście powinno się znaleźć imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, seria i numer mandatu oraz opis całego zdarzenia i okoliczności, które wyjaśnią, dlaczego twój mandat powinno się uchylić.

Taki dokument należy złożyć do sądu rejonowego, który jest właściwy dla terenu, na którym wystawiono mandat. Dostarcza się go do biura podawczego sądu lub wysyła pocztą (listem poleconym) na adres sądu.

Źródło: Radio ZET/gov.pl/canard.gitd.gov.pl/PAP