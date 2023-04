Jednak nie będzie nowego podatku. Minister przekazał dobrą wiadomość

Podatki zapewniają przychody budżetowi państwa, rząd chętnie podchodził więc do wprowadzania nowych. Zbyt dużo danin potrafi jednak zaszkodzić, w związku z czym podjęto niecodzienną decyzję o zlikwidowaniu uciążliwego i kosztownego podatku, zostawiając w kieszeniach Polaków nawet kilka-kilkanaście tysięcy złotych. Odetchnąć z ulgą mogą także właściciele niezamieszkanych nieruchomości – podatku od pustostanów nie będzie. - Dzisiaj dochód z najmu jest tak duży, że wszyscy, którzy chcą swoje wolne nieruchomości wynajmują – stwierdził Buda. Minister dodał, że puste mieszkania są zazwyczaj w kiepskim stanie technicznym, a wręcz są zrujnowane, i wymagają remontów.

Nie będzie podatku od pustostanów. Nie nadają się do zamieszkania

W Polsce brakuje mieszkań, gdy więc GUS na podstawie danych zebranych podczas Spisu Powszechnego poinformował, że w Polsce znajduje się 2 mln pustostanów, rząd postanowił „zachęcić” ich właścicieli do zaoferowania ich na wynajem. Pomóc miał w tym nowy podatek, płacony od nieruchomości, które nie byłyby zamieszkane. Jednocześnie stworzono także program Pierwsze Mieszkanie, oferujący kredyt 2 procent na zakup nieruchomości także z rynku wtórnego, a więc w teorii spośród wykrytych pustostanów. O tym, jak bardzo opłacalna jest to propozycja, w podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedział Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Jednym z elementów programu ma być zwolnienie kupujących swoje pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym z podatku PCC, czyli od czynności cywilnoprawnych. Jego stawka to 2 procent, co oznacza, że przy zakupie nieruchomości za 500 000 zł trzeba było dodatkowo wysupłać i zapłacić państwu 10 000 zł. Nie będzie także zachęcania do wynajmowania lub sprzedawania pustych mieszkań. - Analizowaliśmy to i obecnie nie zamierzamy tego robić – stwierdził Waldemar Buda.

- Pustostany będące w rękach prywatnych są nimi często z powodów złego stanu technicznego. Statystyki dotyczące pustostanów nie rozróżniają przyczyn, dla których mieszkanie stoi puste. Pustostanem jest zarówno niezamieszkane mieszkanie w centrum jak i odziedziczony po rodzinie stary domek na wsi. Trudno byłoby wprowadzać podatek wobec takich właścicieli – przyznał minister rozwoju. Okazało się też, że spora część pustostanów należy do samorządów, których po prostu nie stać na to, żeby je należycie wyremontować i zaoferować na wynajem. Buda przyznał, że na przywrócenie ich do stanu używalności trzeba często więcej pieniędzy niż na wybudowanie nowego obiektu.

- Duża część pustostanów w Polsce to lokale komunalne, które stoją niewyremontowane, czasem podlegają pod konserwatora zabytków. Duże miasta mają całe kamienice, które nie nadają się do użytku, a koszt remontu to miliony złotych. Największy „kamienicznik” w Polsce to Łódź – 60 tys. mieszkań znajduje się w kamienicach. Ich rewitalizacja postępuje bardzo powoli, bo koszty idą w miliony. Taniej jest wybudować blok niż wyremontować kamienicę, ale nie możemy uciekać od zabytków, od naszej historii, od wspaniałej architektury – stwierdził minister rozwoju.

Do tego problemu w ramach obietnicy wyborczej odniósł się już Donald Tusk. - Zaproponujemy przeznaczenie 10 mld zł dla polskich gmin na remonty mieszkań; nie trzeba dawać wsparcia wielkim deweloperom, którzy będą budowali drogie osiedla, trzeba dać szansę polskim gminom na remonty mieszkań na wielką skalę - zapowiedział szef Platformy Obywatelskiej. Polityk podkreślił, że wiele miast w Polsce było przez lata niedofinansowanych i wymaga rewitalizacji. Pieniądze na remonty pozwolą udostępnić na rynku najmu nieruchomości, których obecny stan nie pozwala na eksploatację – a to powinno pomów w rozwiązaniu problemu niedostępności mieszkań.

