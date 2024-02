Jest decyzja rządu w sprawie wieku emerytalnego. Wyborcy PIS-u się zdziwią

Wiek emerytalny został podwyższony przez PO w ramach reformy, która miała zapewnić Polakom godne emerytury oraz przygotować system ubezpieczeń społecznych na zmiany strukturalne społeczeństwa: seniorów pobierających emerytury przybywa nam w błyskawicznym tempie, na rynek pracy wchodzi zaś coraz mniej młodych Polaków, których składki finansowałyby wypłaty. Prawo i Sprawiedliwość po objęciu władzy w 2015 roku odwróciło reformę i przywróciło wiek emerytalny ustanowiony jeszcze za komuny. PiS sugerowało Polakom, że jeśli zagłosują na PO, znów będą musieli pracować dłużej. Co w tej sprawie ogłosił rząd?

Wiek emerytalny zostaje. „Stanowcze” stanowisko MRPiPS

- Tak, system emerytalny jest niesprawiedliwy, a nierówny wiek emerytalny dyskryminuje mężczyzn. Z jednej strony jednak jest nierówność i dyskryminacja ze względu na wiek, z drugiej - niższe przeciętnie o 1000 zł, czasem głodowe wręcz emerytury żyjących dłużej kobiet. Stąd na razie propozycja Lewicy o rencie wdowiej, która miałaby pomóc kobietom żyć na lepszych warunkach, gdy ich mąż umiera i zostają same z dużo niższymi środkami na utrzymanie – stwierdziła Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, w rozmowie z Wirtualną Polską.

Oglądaj

Wypowiedź ta została podchwycona przez polityków PiS – w audycji „Gość Radia ZET” Beata Szydło stwierdziła, że ta wypowiedź jest dla niej „kuriozalna”. - Ale z drugiej strony mnie nie dziwi, no to przecież ekipa Tuska podwyższyła wiek emerytalny do 67 lat dla kobiet i mężczyzn, więc teraz wraca ten motyw – powiedziała eurodeputowana, przypominając narrację stosowaną przez PiS w trakcie wyborów.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przesłała do Sejmu odpowiedzi na pytania dotyczące polityki senioralnej, w tym wieku emerytalnego, zadane przez posłów podczas exposé Donalda Tuska. Jak brzmi więc oficjalne stanowisko rządu?

„Stanowczo odrzucamy koncepcję podwyższenia ustawowego wieku emerytalnego” – napisał resort pracy w oświadczeniu. Oznacza to, że wbrew „zapowiedziom” polityków PiS, kobiety będą mogły w dalszym ciągu przechodzić na emeryturę po ukończeniu 60. roku życia, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat.

Dla części Polaków wiek emerytalny zostanie nawet obniżony – w Sejmie złożono już projekt ustawy o emeryturach stażowych, według którego na zasłużony odpoczynek część grup zawodowych będzie mogła przejść nawet 5 lat wcześniej.

Źródło: Radio ZET/Sejm