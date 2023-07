„Jest gorzej niż z rozliczeniem PIT”. Polski Ład zafundował nowe komplikacje

Polski Ład namieszał w podatkach. Choć PIT spadł z 17 do 12 proc., a kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. zł, to składka zdrowotna stała się w przypadku skali podatkowej nieodliczana w PIT. Jeszcze inne zasady obliczania zobowiązań względem ZUS mają ryczałtowcy i liniowcy. Jak odnaleźć się w nowych przepisach? Problem mają nawet księgowi, którzy do 22 maja po raz pierwszy musieli rozliczyć roczną składkę zdrowotną na nowych zasadach.

Składka zdrowotna 2023. Przedsiębiorcy woleli system sprzed Polskiego Ładu

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez inFakt, ponad połowie księgowych roczne rozliczenie tej składki sprawiło więcej trudności niż rozliczenie PIT. Autorzy analizy podali, że aż 94 proc. badanych chciałoby powrotu do wcześniejszych zasad jej wyliczania.

Zdecydowana większość księgowych chce powrotu do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2022 roku. Co należałoby zmienić w rozliczaniu składki?

Ponad 67 proc. księgowych zadeklarowało, że wyliczanie podstawy składki od dochodu lub przychodu jest sprawiedliwe, ale właściwym byłby powrót do odliczania części składki zdrowotnej od podatku.

Nieco ponad połowa badanych chciałaby, aby zrównano definicję dochodu na potrzeby składki zdrowotnej z definicją dla PIT.

Dla blisko 40 proc. księgowych najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite zlikwidowanie rozliczenia rocznego składki zdrowotnej.

Zdanie księgowych podziela Piotr Juszczyk z InFakt.pl. W opinii eksperta składka zdrowotna przybrała wszystkie cechy podatku dochodowego. - Jest uzależniona od przychodu lub dochodu oraz należy ją rozliczać rocznie. Jest jednak jedna znacząca różnica. Składkę trzeba opłacać zawsze, nawet jeśli przedsiębiorca ponosi stratę w działalności gospodarczej– wyjaśnił ekspert.

Księgowi stanęli więc przed nie lada wyzwaniem, które dodatkowo utrudniały błędy, jakie odnotowano w formularzach wystawionych przez ZUS. Na kontach płatników znalazły się wezwania do dopłaty do składki, mimo wcześniejszego nadpłacenia środków, a numery rachunków bankowych w systemie ZUS-u były niepoprawne – podał InFakt.pl.

RadioZET.pl/InFakt.pl