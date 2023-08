500 plus od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiło 800 złotych. To pierwsza waloryzacja świadczenia od momentu wprowadzenia programu, czyli od 2016 roku. Zmiana wysokości świadczenia to odpowiedź na galopującą inflację.

800 plus. Jest decyzja prezydenta

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta ustawą, zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. W świetle nowelizacji beneficjenci otrzymają wyższe wypłaty do końca lutego przyszłego roku, z wyrównaniem za styczeń.

- Potrzebujemy rozwoju Rzeczypospolitej, potrzebujemy rozwoju społecznego, potrzebujemy rozwoju demograficznego. Tym największym oparciem dla rozwoju w przyszłości jest rodzina - mówił Andrzej Duda.

Podwyżka 500 plus została ogłoszona w maju podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Miesiąc później gotowy projekt trafił do Sejmu i nie obeszło się bez różnicy zdań. Niektórzy opowiedzieli się przeciwko podwyżce, niektórzy nalegali z kolei, by świadczenie w wyższej kwocie było wypłacane nie od stycznia, lecz z wyrównaniem od czerwca br. Projekt ostatecznie przyjęto.

Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania programu Rodzina 500 plus pozostaną niezmienione. Nadal będzie ono wypłacane na każde dziecko w rodzinie aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

RadioZET.pl/PAP