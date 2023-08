Jest rozporządzenie w sprawie opłat. Tyle zapłacimy w 2024 roku

Abonament w 2024 roku będzie taki sam jak w bieżącym. W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r.

Abonament bez zmian. Stawki w 2024 roku

Jak czytamy w akcie, stawka za jeden miesiąc za radioodbiornik wyniesie 8,70 zł, a za radio i telewizor lub sam telewizor – 27,30 zł miesięcznie. Stawki nie zmieniły się względem 2023 roku, ale w porównaniu z 2022 rokiem mamy do czynienia z podwyżką opłat o ponad 10 proc.

Opłata za cały rok za radio wyniesie 104,4 zł, zaś za radio lub radio i telewizję 327,6 zł w skali roku. Opłaty te jednak można zmniejszyć, opłacając cały rok z góry.

Obniżki wynoszą odpowiednio:

- 3,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry

- 4,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry

- 5,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry

- 10,0 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry

Kto nie musi płacić abonamentu? Zwolnieni z opłat są m.in. seniorzy. Lista jest długa: abonamentu nie zapłacą m.in. osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów.

Na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

RadioZET.pl