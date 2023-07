Jest zgoda na nowy program pomocowy. Miliony złotych do wzięcia

Pieniądze dla polskich rolników popłyną jeszcze szerszym strumieniem. Tym razem „w kontekście agresji Rosji na Ukrainę”, mowa o kolejnych 210 mln zł. Łącznie pomoc państwa dla rolników ma sięgać 15,4 mld zł. To dofinansowanie mające pomóc przetrwać spadek cen produktów rolnych w skupie (spowodowany między innymi składowaniem w Polsce zbóż z Ukrainy) i drożyznę na rynku nawozów.

Kolejne miliony dla rolników. UE wydała zgodę

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wypłacone i realizowane wsparcie dla rolników w związku z wojną na Ukrainie to 15,425 mld zł, z czego 2,6 mld zł w 2022 r., 10,036 mld zł w tym roku i 2,789 mld zł w kolejnych latach.

Najwięcej środków trafiło na dopłaty do nawozów: 4,7 mld zł na dopłaty do nawozów zakupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja tego roku i 2,6 mld zł na dopłaty do nawozów zakupionych od 1 września 2021 do 15 maja 2022 r.

2,778 mld zł skierowano na kredyty płynnościowe. Rolnicy mogą się o nie ubiegać w bankach współpracujących z ARiMR. Są to: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank SA, BNP Paribas Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Santander Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.

2 mld zł to kwota pomocy dla producentów pszenicy i gryki, którzy sprzedali ziarno po 15 kwietnia tego roku. 600 ml zł trafiło na pomoc dla producentów pszenicy, gryki i kukurydzy, którzy sprzedali ziarno między 1 grudnia 2022 r. a 14 kwietnia tego roku.

Wnioski o przyznanie pomocy producenci pszenicy lub gryk mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 lipca 2023 roku. Pieniądze należeć będą się osobom, które „poniosły stratę z powodu agresji Rosji na Ukrainę”.

