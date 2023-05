Rozszerzenie 500 plus do 800 plus? Zdecydowany postulat. "Każdy ma prawo"

800 plus rozgrzało wyobraźnię Polaków. Podwyższenie funkcjonującego od kilku lat 500 plus o 60 proc. ma zrekompensować z nadwyżką skumulowaną od 2016 roku inflację. To również jedna ze sztandarowych propozycji programowych PiS na nadchodzące wybory parlamentarne.

500 plus wzrośnie do 800 plus? Nowy pomysł PiS

Choć część komentatorów krytykuje rząd za "rozdawnictwo", to np. pomysł poparł Donald Tusk. Szef PO zaproponował jednak, by świadczenie podwyższyć jeszcze w tej kadencji, konkretnie od 1 czerwca. Jego zdaniem w przeciwnym razie będzie to dowód na to, że PiS prowadzi "wyborczą grę" i traktuje tę kwestię czysto instrumentalnie pod kątem wyborów.

Na słowa Tuska zareagował już Jarosław Kaczyński. Prezes PiS jasno zadeklarował, że propozycja, by świadczenie 800 plus wprowadzić od 1 czerwca bieżącego roku, "jest po prostu niewykonalna". Według planów partii rządzącej 500 plus ma być podwyższone 1 stycznia 2024 roku.

A co o tym pomyśle sądzi Konfederacja? To pytanie o tyle sensowne, że od wielu tygodniu pojawiają się spekulacje dotyczące ewentualnej współpracy skrajnie prawicowego ugrupowania z Prawem i Sprawiedliwością oraz możliwości stworzenia wspólnego rządu po jesiennych wyborach. Temat świadczeń socjalnych - w tym 800 plus, ale też np. 13. i 14. emerytury - to coś, co dzieli "socjalne" PiS i bardziej wolnorynkowo ukierunkowaną Konfederację.

Bosak: jesteśmy przeciwnikami podwyższenia 500 plus do 800 plus

O to m.in. został zapytany w poniedziałkowym odcinku "Popołudniowego Gościa Radia ZET" Krzysztof Bosak. Poseł i współprzewodniczący tej formacji podkreślił, że przedstawia ona "program obniżek podatkowych". - Nie mamy planów polegających na likwidacji 500 plus. Jesteśmy przeciwnikami rozszerzenia programu do 800 plus oraz zwolennikami wprowadzenia obniżek podatkowych, zgodnie z propozycją zmiany ustawy o podatku dochodowym, którą przedstawił Sławomir Mentzen - powiedział.

- Skoro program 500 plus rozszerzono na każde dziecko, to wydaje mi się, że każdy z nas ma prawo, by w pewnym momencie powiedzieć: stop - ocenił. Zadeklarował, że zawsze był "zwolennikiem polityki prorodzinnej i wspierania dzietności".

Zawsze mówiłem, że lepsze są ulgi podatkowe od transferów bezpośrednich. PiS nie chciał robić ulg podatkowych, dlatego na początku przyjąłem z pewnym zadowoleniem, że pojawiają się elementy wsparcia na dzieci Krzysztof Bosak

A co z 13. i 14. emeryturą? Tu Bosak był jeszcze bardziej stanowczy, określając Konfederację jako "zwolenników likwidacji" tych wprowadzanych przez PiS świadczeń. - Jesteśmy przeciwnikami tego typu dodatków fundowanych przez rządzących. Uważamy, że emerytury albo powinny być rewaloryzowane albo nie powinno być takich dodatków. Uważamy, że lepiej ludziom utrzymywać się z własnych pieniędzy, a nie uczynić ze wszystkich klientów transferów fundowanych przez państwo - podsumował.

RadioZET.pl