Kaczyński: ci ludzie nie dostaną 14. emerytury. „Jakoś już sobie radę dadzą”

14. emerytura w 2023 roku będzie znacznie wyższa, niż „trzynastka”. Prezes PiS zapowiedział, że wypłaty wynosić będą 2200 zł netto. Nie wiadomo jednak do końca, czy oznacza to zwolnienie świadczenia z podatku PIT, czy też będzie on pobierany jak w przypadku 13. emerytury. Wysokość 14. emerytury w obu przypadkach byłaby znacznie różna, co można zobaczyć w tabeli. Jarosław Kaczyński, tłumacząc kto nie dostanie „czternastki” podpowiedział, na który scenariusz zamierza zapewne postawić rząd.

14. emerytura nie dla wszystkich. Deklaracja prezesa PiS

O tym, jak ważne w warunkach Polskiego Ładu jest zwolnienie świadczenia z podatku PIT seniorzy mogli przekonać się przy okazji wypłaty 13. emerytury. Z 250 zł podwyżki „trzynastki” państwo pobrało od razu ponad 213 zł jako składkę zdrowotną i podatek PIT. Mimo rekordowej waloryzacji wynoszącej 14,8 procent, 13. emerytura w wielu przypadkach wzrosła „na rękę” zaledwie o 36,88 zł – wytłumaczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Oglądaj

13. emeryturę wszyscy seniorzy otrzymali w pełnej wysokości. W „czternastkach” przewidziano próg wysokości świadczenia podstawowego, powyżej którego wypłaty będą zmniejszane. Przypomniał o tym prezes PiS.

14. emerytura ma być wypłacana „przy zasadzie od 2900 zł emerytury złotówka za złotówkę”. - Czyli jak ktoś ma 3000 zł emerytury, to dostanie 2100 zł, chyba Państwo tę zasadę rozumiecie. No od 5000 zł tego po prostu nie ma, bo ci ludzie jakoś już sobie radę dadzą – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Ta wypowiedź może wskazywać na zamiar zwolnienia „czternastki” z PIT: opodatkowana 14. emerytura wypłacana byłaby tylko do świadczenia podstawowego w kwocie poniżej 4600 zł brutto, jeśli podatek dochodowy nie będzie naliczany, na dodatkowe (chociaż niewielkie) pieniądze będą mogli liczyć seniorzy otrzymujący do 5050 zł brutto od ZUS.

14. emerytura w 2023 roku ma trafić do seniorów we wrześniu – wynika z zapowiedzi minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. To kolejna zmiana w porównaniu do 2022 roku, gdy pierwsze „czternastki” zostały przekazane emerytom 25 sierpnia.