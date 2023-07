Kaczyński: Polska idzie dobrą drogą. „Sam zakupów nie robi, nie zna cen”

Inflacja szaleje, wzrost gospodarczy mocno zahamował, realne płace spadły – Polakom żyje się gorzej. Inne spojrzenie na rzeczywistość przedstawił Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że „Polska idzie dobrą drogą”. - Trudną, dobrą, prowadzącą w górę, prowadzącą ku Polsce silnej, bezpiecznej i takiej, w której będą mogły żyć szczęśliwie polskie rodziny - powiedział w niedzielę na Jasnej Górze prezes PiS. Witold Orłowski w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski wytłumaczył, dlaczego Kaczyński się myli.

„Sytuacja gospodarcza w Polsce jest w stanie przedzawałowym”

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Oglądaj

Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami przekonywał, że „wszystkie wskaźniki” pokazują, że Polska idzie dobrą drogą, rozwija się, a Polakom żyje się coraz lepiej. Z tą wypowiedzią polemizował Witold Orłowski, który przypomniał kilka spraw, do których prezes PiS się nie odniósł w swoim wystąpieniu.

- Prezes PiS odnosi się do tabeli, którą sporządził Polski Instytut Ekonomiczny. Tylko że wszystkie dane, które źle mówiły o Polsce, zostały z niej usunięte, np. inflacja. Prezes mówi tylko o tych dobrych. Podsunięto mu te dane i on faktycznie wierzy, że sytuacja ekonomiczna Polski jest bardzo dobra – orzekł prof. Orłowski. A jak jest naprawdę? Gość „Newsroomu” przedstawił własną diagnozę.

- Mamy poważny spadek aktywności inwestycyjnej. Prezes PiS od razu znalazł wytłumaczenie. Uznał, że to spisek przedsiębiorców, którzy specjalnie chcą doprowadzić do kryzysu gospodarczego, żeby on stracił władzę. Ta podejrzliwość jest charakterystyczna. Tak samo mówi o inflacji. Ale prezes Kaczyński przecież sam zakupów nie robi, zatem nie wie, co się dzieje w sklepach, nie zna cen. Ale jak mu prezes NBP Adam Glapiński mówi, że inflacja spada, a ceny to już tak naprawdę są niskie, tylko wrogie media twierdzą inaczej, to on w to wierzy – wytłumaczył prof. Witold Orłowski.

- Nikt nie mówi, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest w stanie przedzawałowym. Ale ratuje nas to, że jesteśmy jeszcze krajem stosunkowo nisko zadłużonym, co oznacza, że nawet silny wzrost zadłużenia - a z takim będziemy mieć do czynienia w najbliższych latach - nie spowoduje bankructwa. Grozi nam jednak utrwalenie wysokiej inflacji i na wiele lat ograniczenie tempa wzrostu gospodarczego. I to są problemy, przed którymi stoi polska gospodarka – podsumował ekonomista.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska