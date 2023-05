Kaczyński przyspieszył prace nad 800 plus. „Jeszcze w tej kadencji”

800 plus powinno zostać przyspieszone i trafić do rodziców już 1 czerwca - stwierdził Donald Tusk. Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie odpowiedni projekt ustawy, żeby zadośćuczynienie z powodu wysokiej inflacji nie stało się „kiełbasą wyborczą”, obiecaną w razie wygranej PiS, tylko po prostu trafiło do potrzebujących. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że takiego rozwiązania nie poprze – żeby jednak uratować partię w oczach wyborców, Jarosław Kaczyński zapowiedział, że ustawa podwyższająca 500 plus zostanie przyjęta jeszcze przed wyborami.

Kiedy 800 plus? Nowa zapowiedź Kaczyńskiego

Prezes PiS podczas przypomniał, że podczas „Programowego Ulu Prawa i Sprawiedliwości” zapowiedziano m.in. podniesienie świadczenia wychowawczego 500 Plus do 800 zł oraz wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób 65 plus, a także dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

- Trwają już prace dotyczące leków - tak, żeby jeszcze przed zakończeniem kadencji przynajmniej w wielkiej części te sprawy zostały już uchwalone i wprowadzone w życie - podkreślił prezes PiS. Dodał, że trwają też prace nad tym, aby ustawa wprowadzająca 800 plus - jak powiedział – „w realistycznym terminie związanym z obecną sytuacją budżetową”, tj. 1 stycznia 2024 roku, została uchwalona jeszcze w tej kadencji.

- Inne prace z tym związane - bo przecież mamy różnego rodzaju wymogi, które odnoszą się do procesu legislacyjnego, szczególnie w tak ważnych sprawach - zostaną zachowane, to znaczy konsultacje społeczne i to wszystko, co jest potrzebne, kiedy podejmujemy tego rodzaju sprawy bardzo ważne z punktu widzenia przede wszystkim społecznego, ale też mające daleko idące skutki budżetowe - zapowiedział Kaczyński.

800 plus to obietnica wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, która wymknęła się partii spod kontroli. „Przejął” ją bowiem Donald Tusk, postulując wprowadzenie podwyżki 500 plus nie od 1 stycznia 2024 jak deklarował Jarosław Kaczyński, lecz już od 1 czerwca 2023. Obóz rządzący zaczął przekonywać, że danie pieniędzy rodziców już dziś jest „niewykonalne”, a szefowi PO nie można ufać. Jednym z argumentów PiS było to, że nie można wprowadzać tak dużej zmiany w programie w ciągu roku budżetowego. Tusk przypomniał, że takie modyfikacje w 500 plus Prawo i Sprawiedliwość już robiło – a jeśli można było w 2019, można i w 2023.

- W 2019 roku możliwa była zmiana w programie 500 plus w ciągu roku budżetowego, więc teraz też jest możliwa; wypłata tego świadczenia nie powinna być przedmiotem kampanii wyborczej, więc już teraz powinno się je podwyższyć do 800 złotych - przypomniał szef PO Donald Tusk. To reakcja na ataki ze strony PiS po złożenie propozycji, żeby podwyżka weszła w życie już 1 czerwca.

RadioZET.pl/PAP