Kaczyński zapowiedział nową, ważną zmianę w 800 plus. „Wielki krok”

800 plus zostało przegłosowane przez Sejm, czeka teraz na aprobatę Senatu – który może zgłosić poprawki do przepisów – oraz podpis prezydenta. ZUS powiedział nam, że wbrew zapisom w ustawie wypłaty nie zaczną się w lutym 2024 roku. Prezes PiS zaś zapowiedział, że nie była to ostatnia podwyżka świadczenia wychowawczego.

Podwyżka 800 plus. Zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby miały więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

Kaczyński przyznał, że podwyżka 500 plus była konieczna z powodu inflacji. Według prognozy NBP w 2023 roku będzie ona nieco wyższa, niż do tej pory sądzono, złoty straci więc więcej na wartości. Emerytury i renty poddawane są z tego powodu corocznej waloryzacji, 500 plus wzrośnie po raz pierwszy od 2016 roku.

- Była inflacja, zmniejszyła ona siłę nabywczą 500 plus i my to podnosimy z pewną taką nadwyżką od 1 stycznia 2024 roku. Ta podwyżka była konieczna – ocenił szef Prawa i Sprawiedliwości. Podniesienie świadczenia do 800 zł to wzrost o 60 procent, skumulowana inflacja za prezesury Adama Glapińskiego w NBP wyniosła od czerwca 2016 roku do maja 2023 roku 47,6 procent.

- W przyszłości, ta suma zapewne znowu będzie podwyższana – stwierdził J. Kaczyński, zapowiadając kolejne waloryzacje. Nie wiadomo jednak, kiedy i na jakich zasadach byłyby one przeprowadzane. W planach budżetowych państwa nie przewidziano na to środków do 2030 roku, możliwe więc, że podwyżka 800 plus pozostanie zagraniem wyborczym.

Lider PiS ocenił, że 500 plus to „wielki krok, który zmienił na lepsze sytuację wielu rodzin”. - Poziom życia znacznie się za naszych rządów podniósł – zaznaczył.

RadioZET.pl/Super Express