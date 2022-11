Kancelarie komornicze będą zamknięte. Jest apel do resortu sprawiedliwości

Komornicy sądowi z całej Polski przystąpili do protestu po tragicznej śmierci komornik Ewy Kochańskiej. W piątek 18 listopada kobieta została zaatakowana nożem we własnej kancelarii. Komornicy na wieść o śmierci kobiety rozpoczęli strajk i zaapelowali do resortu sprawiedliwości, by politycy podjęli kroki w związku z falą hejtu i agresji względem przedstawicieli tego zawodu.

Protest komorników. „Jako grupa zawodowa od lat jesteśmy atakowani”

„W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska” – czytamy w oświadczeniu Krajowej Rady Komorniczej. Protestujący dodali, że „niezbędna jest stanowcza reakcja na ten bestialski czyn”.

W poniedziałek 18 listopada kancelarie w całej Polsce pozostają zamknięte. „Komornicy nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały tydzień nie będziemy przyjmować stron postępowań” – dodała KRK.

Jak mówił w rozmowie z PAP rzecznik Rady Marek Grzelak „trzeba powiedzieć dość mowie nienawiści i hejtowi”.

Dzisiaj wszystkie kancelarie komornicze w kraju są nieczynne. My od kilku lat jako grupa zawodowa jesteśmy atakowani. Zapomina się przy tym, że komornicy sądowi są jedynym organem państwa, który egzekwuje orzeczenia sądowe w imieniu państwa. Oczekujemy tego, że państwo stanie za komornikami sądowymi i zapewni nam takie rozwiązania, które pozwolą na uniknięcie podobnych tragedii w przyszłości Marek Grzelak

Rzecznik podkreślił, że jest to pierwszy przypadek, w którym komornik został zamordowany podczas pełnienia obowiązków. Dodał, że nie jest to jednak pierwszy atak na komornika. - Oczywiście morderstwa wcześniej nie było, ale zdarzały się podpalenia kancelarii, pobicia lub oblanie komornika żrącymi substancjami - mówił.

Rada chce systemowych zmian dot. wykonywania zawodu komornika sądowego. Przedstawiciele tego zawodu oczekują, że rząd zagwarantuje im bezpieczeństwo.

- Trzeba pamiętać, że w kancelariach pracują także asesorzy, aplikanci i pracownicy biurowi kancelarii. Oni też czują się zagrożeni – dodał rzecznik.

Kancelarie będą nieczynne także w dniu pogrzebu zamordowanej kobiety. Data nie została ustalona.

RadioZET.pl/PAP