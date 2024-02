Kara za umowę zlecenie? Pracodawcy grozi nawet do 30 tys. grzywny

Umowy o pracę nadal są chętnie zastępowane umowami zlecenie. W praktyce pracodawcy często traktują je jak uzupełnienie stosunku pracy. Umowa zlecenie ma swoje zalety, ale może też być źródłem problemów, zwłaszcza po ostatnich zmianach.

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która została uregulowana w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Tak naprawdę działa na pograniczu prawa pracy i prawa cywilnego. Bardzo często zdarza się, że zleceniodawca podpisuje umowę zlecenie ze zleceniobiorcą, po czym stosuje takie same zasady współpracy jak w stosunku do pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. Częstą sytuacją jest również jednoczesne podpisywanie umowy o pracę i umowy zlecenie. Prawo nie zabrania podpisywania umowy zlecenia z własnym pracownikiem. W takiej sytuacji obowiązują jednak pewne zasady, o których trzeba pamiętać.

Ile wynosi czas pracy pracownika?

Czas pracy pracowników jest ściśle opisany w Kodeksie Pracy, dokładnie ustawie z 26 czerwca 1974 roku. Nie może on przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. W każdej dobie pracownik ma prawo odpoczywać przynajmniej przez 11 godzin. Ważne jest również prawo do przerw w trakcie pracy. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi:

co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut

więcej niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut

więcej niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut

Jak wygląda czas pracy na umowie zlecenie?

Dużym problemem jest praca w godzinach nadliczbowych na umowie zlecenie. Pracownik może wykonywać obowiązki w godzinach nadliczbowych w określonych sytuacjach i w określonym przez ustawodawcę wymiarze. Taka praca musi być też dodatkowo wynagradzana (czas wolny lub dodatkowe pieniądze).

Oprócz comiesięcznego wynagrodzenia, za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100 proc. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

w dniu wolnym od pracy

2) 50 proc. wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż wskazane.

Pracownik może również złożyć wniosek o udzielenie mu w zamian czasu wolnego – w tym samym wymiarze, co praca w godzinach nadliczbowych.

Kara za umowę zlecenie: co powinien wiedzieć pracodawca?

Co do zasady, pracodawcy mogą zawierać umowy cywilnoprawne z pracownikami, ale często wiąże się to z komplikacjami. Zasady pracy w godzinach nadliczbowych są ściśle uregulowane. Jednak, jak czytamy w serwisie infor.pl:

“Sądy pozostają zgodne co do tego, że zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju co objęte stosunkiem pracy, stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych oraz przepisów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne”.

Pracodawcy nie powinni stwarzać sytuacji, w których w ramach umów cywilnoprawnych powierzają pracownikom wykonywanie takich samych zadań, które wykonują oni w ramach stosunku pracy. Takie postępowan jest zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.

Źródło: Radio ZET/infor.pl/businessinsider.com.pl